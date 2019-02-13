Експертка розповіла, як Росія економічно окупувала Сербію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерт-балканіст Катерина Шимкевич

«Росіян побільшало, і сербам уже складно знайти роботу», - заявила експерт-балканіст Катерина Шимкевич

У Сербії тривають мітинги. Щосуботи серби виходять на вулиці. Вони вимагають від влади подолання корупції. Високопосадовці отримують кошти в конвертах за реалізацію певних послуг, зокрема для РФ. У Белграді та Нові Саді є представництва «Газпрому». Це величезні красиві офіси, які контролюють видобуток корисних копалин. Також вони встановлюють ціни на бензин і розвивають мережу освітніх і культурних закладів. Росіяни присутні скрізь. Про це розповіла експерт-балканіст Катерина Шимкевич під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Сьогодні Росія економічно окупувала Сербію. «У 2013 році в Нові Граді «Газпром» набирав на роботу третину сербів, третину росіян, і третину з інших країн. Навіть з України працювали. Але росіяни контролювали всі бензозаправки по всій Сербії і ціни на пальне. У 2017 році ситуація змінилася, росіян побільшало, і сербам уже складно знайти роботу», - каже Шимкевич.

За її словами, росіяни уже почали відкривати приватні школи, де вивчають сербську, англійську і російську мови. Російська мова лунає практично скрізь у місті. На новорічному ярмарку біля кафедрального собору співали російські пісні. «Серби не однозначно ставляться до подібної ситуації. Вони скаржаться на проблеми із працевлаштуванням, росіяни забирають у них робочі місця. А серби можуть влаштуватися барменами, офіціантами. Так, звісно, серби можуть йти на державну службу, але в приватному секторі ситуація складна. Тому серби виїжджають на заробітки до Італії, Німеччини, Франції. Перевалочна база сербських заробітчан у Хорватії», - говорить Шимкевич.

Вона зазначає, що у Белграді теж схожа ситуація, адже «Газпром» диктує свої умови. Він лобіює свої економічні інтереси, просуває газові потоки в обхід України. Таким чином корумпує сербських високопосадовців. Мета одна – прив’язати Сербію та інші європейські країни до РФ.

Белград важливий для Росії, бо це столиця Сербії, і РФ хоче контролювати політичні процеси. А Нові Сад – це Воєводина, там мешкає велика угорська нацменшина. Окрім того, там є поклади корисних копалин – боксити, які використовують у російській промисловості.

З огляду на таку ситуацію можливий потенційний конфлікт між сербами та російськими мігрантами, але великих шовіністичних настроїв не буде, переконана експертка. «Серби продовжують вірити в дружбу з Росією, серби вдячні росіянам за те, що у 19 столітті їм допомагали здобувати незалежність. Тому Росія чудово грає на цих почуттях. Особливо це було помітно, коли Єльцин заявив, що якщо конфлікти в Хорватії і Боснії ми програли, то Косово ми не програємо», - розповіла Шимкевич.

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Нагадаємо, що у 2015 році в Норвегії вийшов телесеріал «Окуповані» у жанрі фантастичного трилеру про близьке майбутнє – економічну окупацію РФ територій Норвегії із загрозою воєнного вторгнення. Сценарій писався одним із найпопулярніших норвезьких авторів детективів Ю Несбе ще у 2008 році.