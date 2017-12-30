Експорт українських ялинкових прикрас зріс на третину

Найбільше ялинкові прикраси з України купують Нідерланди

За 10 місяців 2017 року експорт виробів для новорiчних і рiздвяних свят склав $6,1 млн, що на третину більше, ніж за відповідний період 2016 року. Про це повідомляє сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Розширилась також і географія поставок українських виробів. На сьогодні вони присутні на ринках 28 країн світу. Експорт



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Найбільше ялинкові прикраси з України купують Нідерланди

За 10 місяців 2017 року експорт виробів для новорiчних і рiздвяних свят склав $6,1 млн, що на третину більше, ніж за відповідний період 2016 року.

Про це повідомляє сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Розширилась також і географія поставок українських виробів. На сьогодні вони присутні на ринках 28 країн світу.

Експорт здійснюється в основному до ЄС. Протягом 10 місяців 2017 року туди експортовано 58,2% загального обсягу таких прикрас.

Серед 5 найбільших ринків споживання українських новорічних прикрас – три країни є членами ЄС (Нідерланди, Німеччина та Польща).

30,5% загального експорту новорічних та ялинкових виробів з України та 52,4% експорту до країн ЄС – це ринок Нідерландів. У поточному році обсяг поставок з України до цієї країни зріс на 31,5%.

«На сьогодні ЄС є основним покупцем українських ялинкових прикрас, але нашими іграшками прикрашені також ялинки і в США, і Ізраїлі, і навіть на Мальдівах. Ми розглядаємо галузь виготовлення ялинкових прикрас як дуже перспективну для нашого експорту». - повідомила заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - Торговий представник України Наталія Микольська.

За відповідний період суттєво зросли поставки новорічних прикрас до Великої Британії - у 2,3 рази, Росії - у 2,2 рази, Грузії - в 1,9 рази, Чехії - в 1,8 рази, Латвії - в 1,7 рази, на Мальдіви - у 1,5 рази, Польщі та США - у 1,4 рази.

Минулого року також з’явились нові країни-імпортери українських виробів: Австрія, Вірменія і Румунія.