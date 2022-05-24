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    Експрезидента Молдови Додона затримали на 72 години

    Експрезидент Молдови Ігор Додон є фігурантом кількох кримінальних справ - Експрезидента Молдови Додона затримали на 72 години
    Експрезидент Молдови Ігор Додон є фігурантом кількох кримінальних справ
    фото: newsmaker.md

    Лідера проросійської партії соціалістів, експрезидента Молдови Ігоря Додона затримали після проведення обшуків

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

    Як відомо, сьогодні вранці, 24 травня, Служба безпеки та інформації, Антикорупційна прокуратура та Національний центр по боротьбі з корупцією навідалися з обшуками у дім проросійського політика у Кишиневі. Також обшуки пройшли й на інших об’єктах нерухомості, які належать Додону через третіх осіб.

    Речниця генпрокуратури Молдови Маріана Кепек підтвердила факт обшуків, заявивши, що Ігор Додон обвинувачується за низкою статей Кримінального кодексу:

    • ст.181/2 – прийняття фінансування політичної партії злочинною організацією;
    • ст.324 – пасивна корупція;
    • ст.330/2 – незаконне збагачення;
    • ст.337 – державна зрада.

    Видання Jurnal, посилаючись на свої джерела, стверджує, що Додон фігурує у шести кримінальних справах. Зокрема, правоохоронці розслідують справу про фінансування додонівської Соціалістичної партії Молдови бізнесменом Володимиром Плахотнюком. У цій справі ще 2020 року з’явився відеозапис зустрічі Додона із Плахотнюком , під час цієї зустрічі Плахотнюк передав Додону певні кошти. Сама зустріч відбулася ще у червні 2019-го.

    Нагадаємо, в кінці 2021 року Додона було визнано підозрюваним у причетності до розкрадання $12 млн у справі підприємства Energocom.

    Теги: Молдова Ігор Додон
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    Експрезидента Молдови Додона затримали на 72 години