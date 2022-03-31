Не Росія, а Московія. Народні депутати, час для перейменування настав!

Сьогодні як ніколи вдалий момент пояснити це світу

У Франції в ЗМІ дуже часто росіян називають МОСКОВИТИ, і це стосується не лише мешканців москви, а всіх росіян.

До яких пір наша Верховна Рада України буде такими сцикунами і боятиметься проголосувати за повернення історичних назв Московія і московити країні-агресору? До яких пір ви будете шукати мир в очах Путіна? До яких пір ви будете казати «не на часі», бо ж переговори на носі, а це розізлить Путіна? Доки ви будете тремтіти? Беріть приклад з ЗСУ!

Україна сьогодні розвіює міфи, які Московія будувала сотнями років. Пора і цей міф розвіяти: не має Московія стосунку до назви Росія. Пояснюю ще раз. Ми казали на себе Русь, іноземці латинкою слово Русь писали інакше – Russia, Rossia. Слова Русь, Rossia, Russia – це різне написання одного і того ж слова. Одне з цих написань стирила Московія, заплутавши весь світ, нби вони нащадки древньої цивілізації. Але ж це міф! І його треба розвіяти.

Не достойні орки носити нашу назву Русь!!!

До того ж, багато іноземців думають, що ми, частинка території орків, які не хочуть бути орками, і тому вже 30 років відділяємося. Але ж нам не 30 років! І ніколи ми не були орками чи їхньою частиною. Пора розкласти по поличках усьому світу. Україна окрема нація, яка виросла з Русі, а орки – це окрема нація, яка виросла з Московії.

Сьогодні як ніколи вдалий момент пояснити це світу. Українці – древній народ Русі. А орки нам – ніхто. Вони – Московія.

Саме на часі розвіяти їхній міф.

Депутати ВРУ – ви ж не в окопах сидите. Голосуйте вже! Боріться за Україну. Будьте безстрашні, як наші ЗСУ.

Джерело: блог Лариси Ніцой

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