Експрезидент Молдови Додон став підозрюваним у справі про розкрадання $12 млн

Ігор Додон після допиту пообіцяв не тікати та запевнив, що готовий співпрацювати зі слідством.

Проросійський політик вважає, що його допит невипадково організували за кілька днів до Нового року

Колишнього президента Молдови, почесного голову проросійської Соціалістичної партії Ігоря Додона визнано підозрюваним у причетності до розкрадання $12 млн у справі підприємства Energocom. Про це він сказав журналістам після допиту у генпрокуратурі, повідомляє NewsMaker.

«Нікуди тікати ми не збираємося», – сказав Додон після допиту в прокуратурі та запевнив, що готовий співпрацювати зі слідством.

«Як жартували колеги в партії, група маленьких злих гномів шукає, що б зробити», – заявив Додон, говорячи про партію влади в Молдові.

Він вважає, що його допит невипадково організували за кілька днів до Нового року.

«Це було 14 років тому, ви шукаєте самі не знаєте що», – сказав Додон. Експрезидент уточнив, що всі фігуранти цієї справи, як і він сам, наразі мають статус підозрюваних. Але не назвав інших згаданих у справі осіб.

У 2008 році Ігор Додон був першим віцепрем'єром та міністром економіки Молдови. За версією слідства, тоді керівництво компанії Energocom, яка відповідає за забезпечення Молдови електроенергією, вступило в змову зі співробітниками керованого ним відомства, Нацагентства з регулювання енергетики та кількома іноземцями.

Прокуратура вважає, що разом вони реалізували схему, яка дозволяла учасникам справи необґрунтовано завищувати закупівельну ціну електрики та надавати різницю. Попередні збитки держави від цієї схеми оцінюються приблизно в $12 млн.

До слова, у жовтні експрезидент Республіки Молдова та лідер проросійської Партіі соціалістів Ігор Додон відмовився від мандата депутата парламенту.