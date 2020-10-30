Екстрене засідання ТКГ: сторони домовилися дотримуватися режиму тиші

Українська сторона ініціювала екстрене засідання після загострення на Донбасі

В українській делегації у Тристоронній контактній групі розповіли про підсумки позачергового засідання безпекової підгрупи, яке ініціювала українська сторона після загибелі двох і поранення ще двох українських військових внаслідок обстрілу бойовиків.

Як повідомляється на сторінці української делегації в Facebook, Україна зажадала негайно припинити порушення режиму тиші і ескалацію конфлікту, яка «має ознаки заздалегідь спланованої».

На засіданні сторони обговорили загострення, домовилися дотримуватися режиму тиші, обговорили заходи щодо запобігання подальшим порушенням перемир’я і домовилися продовжити консультації на наступному засіданні ТКГ, яке має відбутися 10 листопада.

«Українська делегація розуміє, що гарантовано домовитися можливо лише тоді, коли головний гравець, який стоїть за спиною однієї зі сторін на лінії розмежування, дає згоду домовитися. Тому в української делегації залишається питання: чи розуміють наші візаві ступінь своєї відповідальності за можливу ескалацію збройного конфлікту?..» - додали в українській делегації.

Нагадаємо, вночі 30 жовтня поблизу населеного пункту Водяне бойовики тричі відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї, внаслідок чого загинули двоє військових і ще двоє були поранені.

Як повідомлялося, близько опівночі в районі селища Водяне Донецької області в результаті ворожого обстрілу загинули Володимир Володимирович Бондарюк, сержант, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти і Михайло Григорович Старостін, старший сержант, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Також за даними розвідки РФ перекинула на Донбас 20 вантажівок зі зброєю.