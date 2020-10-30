На Донбасі загинули морпіхи Михайло Старостін і Володимир Бондарюк

Стали відомі імена бійців, які загинули в ніч на 30 жовтня на Донбасі

Учора, 29 жовтня, в районі селища Водяне Донецької області в результаті ворожого обстрілу загинули Володимир Володимирович Бондарюк, сержант, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти і Михайло Григорович Старостін, старший сержант, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Про це йдеться на сторінці 36-ї ОБрМП.

«Із великим сумом повідомляємо...29 жовтня близько опівночі поблизу селища Водяне внаслідок ворожого обстрілу загинули морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович і старший сержант Старостін Михайло Григорович», - повідомили військові.

Керівниця Центру допомоги учасникам АТО Наталя Возаловська у Фейсбуці повідомила, що Михайло Старостін – уродженець села Новорайськ Бериславського району Херсонської області. Йому було 30 років.

«На фронті від кулі російського снайпера загинув сержант морської піхоти Старостін Михайло Григорович, 14.06.1990 року народження», - написала вона.

«Михайло пішов в морпіхи за контрактом у 2010 році. І увесь цей час гідно боронив Україну і всіх нас від окупантів», - йдеться в повідомленні.

Прощання з героєм відбудеться завтра, 31 жовтня, о 12 годині в рідному селі Михайла.

Нагадаємо, минулої доби, 29 жовтня, на лінії розмежування зафіксували п'ять порушень режиму тиші, два військовослужбовці поранені. Сьогодні обстрілів було вже два, два військовослужбовці загинули.

Через загострення на Донбасі Україна ініціює термінове засідання підгрупи ТКГ.