РФ перекинула на Донбас 20 вантажівок зі зброєю

Кремль продовжує озброювати бойовиків на сході України

Росія протягом останніх тижнів доставила залізницею на окупований Донбас 1200 тонн пального та перегнала 20 вантажівок зі стрілецькою зброєю.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ.

«Російська Федерація продовжує постачати на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку, боєприпаси, пальне та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Лише протягом останніх двох тижнів до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ з території РФ залізничними та автомобільними шляхами доставлено боєприпаси, у т.ч. до 152- та 122-мм артилерійських систем, близько 1200 тонн пального та до 20 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією розвідки, противником здійснюється переозброєння танкових і мотострілецьких підрозділів 1 і 2 АК на новіші типи танків і бойових броньованих машин.

Також нагадаємо, що Росія доставила на Донбас черговий «гумконвой». Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест МЗС Росії через черговий «гумконвой», доставлений на окупований Донбас.

Нагадаємо, влітку МЗС також надсилало Росії ноту протесту через черговий «гумконвой» на Донбас.