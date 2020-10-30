День на Донбасі: три обстріли біля Водяного, двоє загиблих бійців

Війна на Донбасі триває з 2014 року

Бойовики на Донбасі після обіду здійснювали провокаційні обстріли

Від початку доби 30 жовтня російські окупаційні війська тричі порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів двоє українських військових загинули.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

«Від початку поточної доби, 30 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Так, опівночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок прицільних ворожих пострілів двоє військовослужбовців загинули», - зазначається у повідомленні.

На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь.

Ближче до обіду на цій самій ділянці ворог провокував наших воїнів зі стрілецької зброї. Неприцільні постріли не становили загрози військовослужбовцям Об’єднаних сил.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад 4 га території та передали на знищення 51 вибухонебезпечний предмет.