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    День на Донбасі: три обстріли біля Водяного, двоє загиблих бійців

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    Війна на Донбасі триває з 2014 року&nbsp; - День на Донбасі: три обстріли біля Водяного, двоє загиблих бійців
    Війна на Донбасі триває з 2014 року 

    Бойовики на Донбасі після обіду здійснювали провокаційні обстріли

    Від початку доби 30 жовтня російські окупаційні війська тричі порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів двоє українських військових загинули

    Про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

    «Від початку поточної доби, 30 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Так, опівночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок прицільних ворожих пострілів двоє військовослужбовців загинули», - зазначається у повідомленні.

    На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь.

    Ближче до обіду на цій самій ділянці ворог провокував наших воїнів зі стрілецької зброї. Неприцільні постріли не становили загрози військовослужбовцям Об’єднаних сил.

    У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад 4 га території та передали на знищення 51 вибухонебезпечний предмет.

    Також рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі відремонтовано 1 будинок, на 6 об’єктах відновлювальні роботи тривають.

    Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.

    Раніше стало відомо, що близько опівночі в районі селища Водяне Донецької області в результаті ворожого обстрілу загинули Володимир Володимирович Бондарюк, сержант, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти і Михайло Григорович Старостін, старший сержант, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти.

     

    бойовики на Донбасі ЗСУ війна обстріл ОРДЛО військові окуповані території Операція Об’єднаних сил
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