День на Донбасі: три обстріли біля Водяного, двоє загиблих бійців
Бойовики на Донбасі після обіду здійснювали провокаційні обстріли
Від початку доби 30 жовтня російські окупаційні війська тричі порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів двоє українських військових загинули.
Про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.
«Від початку поточної доби, 30 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Так, опівночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок прицільних ворожих пострілів двоє військовослужбовців загинули», - зазначається у повідомленні.
На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь.
Ближче до обіду на цій самій ділянці ворог провокував наших воїнів зі стрілецької зброї. Неприцільні постріли не становили загрози військовослужбовцям Об’єднаних сил.
У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад 4 га території та передали на знищення 51 вибухонебезпечний предмет.
Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.
Раніше стало відомо, що близько опівночі в районі селища Водяне Донецької області в результаті ворожого обстрілу загинули Володимир Володимирович Бондарюк, сержант, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти і Михайло Григорович Старостін, старший сержант, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти.