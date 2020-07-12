Вибори у Польщі: Качинського «потролили» на виборчий дільниці



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Фото Onet.pl

Після голосування Качинський відмовився коментувати інцидент для журналістів

Президент правлячої польської партії Ярослав Качинський на виборчий дільниці зіткнувся із «пародією на себе».

Як повідомляє Onet.pl це сталося, коли президент ПіС підходив за виборчим бюлетенем.

До нього підскочив невідомий чоловік, одягнутий у маску, на яку було прикріплено фотопортрет Качинського. На зворотній частині його футболці був напис «Переможемо зло зі сміхом».

Фотографії цього інциденту обійшли польські ЗМІ та соціальні мережі. Як зазначається, після голосування Качинський відмовився відповідати на запитання журналістів.

У другому турі президентських виборів в Польщі за перемогу борються чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує правоконсервативна Об’єднана правиця, та мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотується від ліберальної Громадянської коаліції.

Обидва кандидати мають приблизно однакові шанси на перемогу.

Нагадаємо, результати соцопитування допускають перемогу опозиційного кандидата у другому турі президентських виборів у Польщі. Про це свідчать дані дослідження громадської думки від IBRiS, проведеного на замовлення видання WP. Згідно з даними опитування, участь у голосуванні збираються брати 65,4% респондентів.

Як повідомлялося, 12 липня у Польщі стартував другий тур президентських виборів.

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