Вибори у Польщі. У другому турі президентських виборів спостерігається висока явка



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Серед великих міст найвища явка спостерігається у Варшаві

Найвища явка на виборах спостерігається у Мазовецькому воєводстві на сході країни

У Польщі в другому турі президентських виборів спостерігається висока явка виборців.

Станом на 13-ту годину (за київським часом) у виборах взяли участь 24,73% виборців, що становить понад 7,2 млн осіб.

«Видано 7 млн 209 тис. 052 бюлетені, що становить 24,73% від загальної кількості осіб, котрі мають право голосувати»,- повідомив голова Державної виборчої комісії РП Сильвестер Марціняк.

Явка є на понад 0,6%, або близько 100 тис. осіб вищою, ніж під час першого туру виборів 28 червня.

Найвища явка на виборах спостерігається у Мазовецькому воєводстві (26,92%) на сході країни, найменша – в Опольському воєводстві (23,36%) на заході РП. Серед великих міст найвища явка є у Варшаві (28,72%), найнижча – у Гданську (21,37%).

Дуже висока явка спостерігається серед польських виборців за кордоном. Зокрема, черги до дільниць спостерігаються у Чехії, Угорщині, Хорватії та інших країнах.

У другому турі президентських виборів в Польщі за перемогу борються чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує правоконсервативна Об’єднана правиця, та мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотується від ліберальної Громадянської коаліції.

Обидва кандидати мають приблизно однакові шанси на перемогу.

Нагадаємо, результати соцопитування допускають перемогу опозиційного кандидата у другому турі президентських виборів у Польщі. Про це свідчать дані дослідження громадської думки від IBRiS, проведеного на замовлення видання WP. Згідно з даними опитування, участь у голосуванні збираються брати 65,4% респондентів.

Як повідомлялося, 12 липня у Польщі стартував другий тур президентських виборів.

До слова, президент правлячої польської партії Ярослав Качинський на виборчий дільниці зіткнувся із «пародією на себе».

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Джерело: Укрінформ