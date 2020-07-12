Вибори у Польщі. У другому турі президентських виборів спостерігається висока явка
Найвища явка на виборах спостерігається у Мазовецькому воєводстві на сході країни
У Польщі в другому турі президентських виборів спостерігається висока явка виборців.
Станом на 13-ту годину (за київським часом) у виборах взяли участь 24,73% виборців, що становить понад 7,2 млн осіб.
«Видано 7 млн 209 тис. 052 бюлетені, що становить 24,73% від загальної кількості осіб, котрі мають право голосувати»,- повідомив голова Державної виборчої комісії РП Сильвестер Марціняк.
Явка є на понад 0,6%, або близько 100 тис. осіб вищою, ніж під час першого туру виборів 28 червня.
Найвища явка на виборах спостерігається у Мазовецькому воєводстві (26,92%) на сході країни, найменша – в Опольському воєводстві (23,36%) на заході РП. Серед великих міст найвища явка є у Варшаві (28,72%), найнижча – у Гданську (21,37%).
Дуже висока явка спостерігається серед польських виборців за кордоном. Зокрема, черги до дільниць спостерігаються у Чехії, Угорщині, Хорватії та інших країнах.
Обидва кандидати мають приблизно однакові шанси на перемогу.
Нагадаємо, результати соцопитування допускають перемогу опозиційного кандидата у другому турі президентських виборів у Польщі. Про це свідчать дані дослідження громадської думки від IBRiS, проведеного на замовлення видання WP. Згідно з даними опитування, участь у голосуванні збираються брати 65,4% респондентів.
Як повідомлялося, 12 липня у Польщі стартував другий тур президентських виборів.
До слова, президент правлячої польської партії Ярослав Качинський на виборчий дільниці зіткнувся із «пародією на себе».
Джерело: Укрінформ