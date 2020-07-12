У Польщі стартував другий тур президентських виборів
Виборчі дільниці у Польщі будуть відчинені з 8-ї до 22-ї години (за київським часом)
Обидва кандидати мають приблизно однакові шанси на перемогу
У Польщі в неділю стартував другий тур виборів президента країни, за посаду якого змагаються чинний глава держави Анджей Дуда і мер Варшави Рафал Тшасковський.
Виборчі дільниці у Польщі будуть відчинені з 8-ї до 22-ї години (за київським часом).
Загалом, у Польщі та за кордоном розгорнуто 27 231 виборчу дільницю, в яких працюють понад 210 тис. членів комісій.
На дільницях зможуть проголосувати майже 30 млн поляків, зокрема близько 520 тис. – за кордоном. У другому турі виборів за кордоном виявили бажання проголосувати на 150 тис. більше поляків, ніж у першому турі.
Цьогорічні вибори відбуватимуться за змішаною системою: на дільницях та дистанційно поштовим шляхом. Загалом так званим кореспонденційним шляхом зможуть проголосувати понад 673 тис. осіб, зокрема 479 тис. осіб – за кордоном.
Члени ДВК Польщі під час пресконференції у п’ятницю, 10 липня, закликали поляків дотримуватися санітарних норм: прийти на дільниці у медичних масках, а на вході і виході до приміщень – продезінфікувати руки.
Обидва кандидати мають приблизно однакові шанси на перемогу.
Нагадаємо, результати соцопитування допускають перемогу опозиційного кандидата у другому турі президентських виборів у Польщі. Про це свідчать дані дослідження громадської думки від IBRiS, проведеного на замовлення видання WP. Згідно з даними опитування, участь у голосуванні збираються брати 65,4% респондентів.