Екзитполи: Молдова отримала нового президента

Майя Санду обходить чинного президента Молдови на 10%

На виборах президента Молдови лідирує кандидат Майя Санду. Вона обходить чинного президента Ігоря Додона майже на 10% голосів.

Про це пише newsmaker.md з посиланням на дані опитування WatchDog.

Так, за даними WatchDog, Санду набирає 54,7%, Додон – 46,3% голосів виборців.

Крім того, за даними екзитполу Intellect Group, у Санду – 54,8%, у Додона – 45,2%.

Переможцем визнається кандидат, який отримав більш ніж половину голосів виборців. Порогу явки в другому турі немає.

Як повідомлялося, 1 листопада в Молдові проходили президентські вибори. На посаду керівника країни претендували загалом вісім кандидатів.

За результатами першого туру Додон і Санду вийшли до другого туру виборів президента Молдови.

За даними ЦВК країни, явка виборців склала понад 42%.

Ігор Додон та Майя Санду вже виходили разом у другий тур президентських виборів у 2016 році. Тоді Додон переміг Санду з перевагою менш ніж 5%. З червня до листопада 2019 року Санду працювала прем'єр-міністеркою, доки Додон не змусив її піти з посади – після того, як вона безрезультатно чинила опір його зусиллям зі встановлення контролю над Генеральною прокуратурою.