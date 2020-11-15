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    Екзитполи: Молдова отримала нового президента

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    Майя&nbsp;Санду набирає 54,7% - Екзитполи: Молдова отримала нового президента
    Майя Санду набирає 54,7%

    Майя Санду обходить чинного президента Молдови на 10%

    На виборах президента Молдови лідирує кандидат Майя Санду. Вона обходить чинного президента Ігоря Додона майже на 10% голосів.

    Про це пише newsmaker.md з посиланням на дані опитування WatchDog.

    Так, за даними WatchDog, Санду набирає 54,7%, Додон – 46,3% голосів виборців.

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    Крім того, за даними екзитполу Intellect Group, у Санду – 54,8%, у Додона – 45,2%.

    Переможцем визнається кандидат, який отримав більш ніж половину голосів виборців. Порогу явки в другому турі немає.

    Як повідомлялося, 1 листопада в Молдові проходили президентські вибори. На посаду керівника країни претендували загалом вісім кандидатів.

    За результатами першого туру Додон і Санду вийшли до другого туру виборів президента Молдови.

    За даними ЦВК країни, явка виборців склала понад 42%.

    Ігор Додон та Майя Санду вже виходили разом у другий тур президентських виборів у 2016 році. Тоді Додон переміг Санду з перевагою менш ніж 5%. З червня до листопада 2019 року Санду працювала прем'єр-міністеркою, доки Додон не змусив її піти з посади – після того, як вона безрезультатно чинила опір його зусиллям зі встановлення контролю над Генеральною прокуратурою.

    Теги: вибори Молдова політика Ігор Додон
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