  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    ЦВК: Додон і Санду виходять до другого туру виборів президента Молдови

    графіка
    • Розсилка
    Чинний президент Молдови Ігор Додон і експрем'єр Майя Санду виходять у другий тур - ЦВК: Додон і Санду виходять до другого туру виборів президента Молдови
    Чинний президент Молдови Ігор Додон і експрем'єр Майя Санду виходять у другий тур

    Другий тур повинен бути призначений на 15 листопада

    Чинний президент Молдови Ігор Додон і експрем'єр Майя Санду лідирують на виборах глави держави за підсумками обробки 95,8% протоколів з виборчих дільниць.

    Вони набрали 35,50% і 32,69% голосів відповідно, випливає з даних ЦВК.

    Кандидат від «Нашої партії» Ренато Усатий знаходиться на третьому місці з 16,95% голосів, а кандидат від партії «Шор» Віолета Іванова – на четвертому з 7,4%.

    Другий тур повинен бути призначений на 15 листопада.

    8_27
    Графіка з сайту ЦВК Молдови

    Раніше повідомлялося, що за даними кількох опитувань у другий тур проходять чинний президент країни Ігор Додон та експрем'єрка Майя Санду.

    За даними ЦВК країни, явка виборців склала понад 42%.

    Ігор Додон та Майя Санду вже виходили разом у другий тур президентських виборів у 2016 році. Тоді Додон переміг Санду з перевагою менш ніж 5%. З червня до листопада 2019 року Санду працювала прем'єр-міністеркою, доки Додон не змусив її піти з посади – після того, як вона безрезультатно чинила опір його зусиллям зі встановлення контролю над Генеральною прокуратурою.

    Якщо виборчі органи країни підтвердять, що жоден із кандидатів не перетнув позначку у 50% голосів підтримки від виборців, то 15 листопада відбудеться другий тур голосування.

    Як повідомлялося, у неділю, 1 листопада, в Молдові проходили президентські вибори. На посаду керівника країни претендували загалом вісім кандидатів.

    ЦВК вибори Молдова політика Ігор Додон президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies