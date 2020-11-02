ЦВК: Додон і Санду виходять до другого туру виборів президента Молдови

Чинний президент Молдови Ігор Додон і експрем'єр Майя Санду виходять у другий тур

Другий тур повинен бути призначений на 15 листопада

Чинний президент Молдови Ігор Додон і експрем'єр Майя Санду лідирують на виборах глави держави за підсумками обробки 95,8% протоколів з виборчих дільниць.

Вони набрали 35,50% і 32,69% голосів відповідно, випливає з даних ЦВК.

Кандидат від «Нашої партії» Ренато Усатий знаходиться на третьому місці з 16,95% голосів, а кандидат від партії «Шор» Віолета Іванова – на четвертому з 7,4%.

Другий тур повинен бути призначений на 15 листопада.

Графіка з сайту ЦВК Молдови

Раніше повідомлялося, що за даними кількох опитувань у другий тур проходять чинний президент країни Ігор Додон та експрем'єрка Майя Санду.

За даними ЦВК країни, явка виборців склала понад 42%.

Ігор Додон та Майя Санду вже виходили разом у другий тур президентських виборів у 2016 році. Тоді Додон переміг Санду з перевагою менш ніж 5%. З червня до листопада 2019 року Санду працювала прем'єр-міністеркою, доки Додон не змусив її піти з посади – після того, як вона безрезультатно чинила опір його зусиллям зі встановлення контролю над Генеральною прокуратурою.

Якщо виборчі органи країни підтвердять, що жоден із кандидатів не перетнув позначку у 50% голосів підтримки від виборців, то 15 листопада відбудеться другий тур голосування.

Як повідомлялося, у неділю, 1 листопада, в Молдові проходили президентські вибори. На посаду керівника країни претендували загалом вісім кандидатів.