Вибори у Молдові: Додон ризикує програти та закликає прибічників «дати по морді» опонентам
Президент Ігор Додон поки поступається у симпатіях виборців прозахідній кандидатці Майї Санду
Президент Молдови Ігор Додон закликав своїх прибічників "вийти на вулиці" для захисту його президентства після голосування 15 листопада. Про це повідомляє з Кишинева кореспондент Європейської правди.
Зокрема, на мітингу у центрі Кишинева Додон припустив, що результати підрахунку голосів складуться так, що його «обрання доведеться захищати».
«15 листопада ми всі, як один, маємо піти голосувати. А 16 листопада, якщо знадобиться, ми всі маємо вийти і захищати свою перемогу...Ми маємо бути жорсткими і давати відсіч. І я вам обіцяю, що ми не впустимо перемогу. І якщо треба буде вийти сюди, на площу і захищати її – ми вийдемо і будемо захищати. Не заради Додона, а заради наших дітей», – заявив Додон.
Президент додав, що перед другим туром вирішив вести кампанію жорсткіше, тому що його опоненти поки «не отримають по морді – не зрозуміють».
Другий тур президентських виборів у Молдові призначені на неділю, 15 листопада. За даними соцопитувань, опонент Додона, прозахідна Майя Санду має реальні шанси виграти у проросійського президента. За Санду можуть проголосувати 51,5% виборців. Додон може набрати 48,5% голосів громадян.
1 листопада у Молдові відбувся перший тур президентських виборів, Майя Санду набрала 36,16%, а Додон - 32,61% голосів виборців.