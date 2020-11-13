Вибори у Молдові: Додон ризикує програти та закликає прибічників «дати по морді» опонентам

Президент Ігор Додон поки поступається у симпатіях виборців прозахідній кандидатці Майї Санду

Президент Молдови Ігор Додон закликав своїх прибічників "вийти на вулиці" для захисту його президентства після голосування 15 листопада. Про це повідомляє з Кишинева кореспондент Європейської правди.

Зокрема, на мітингу у центрі Кишинева Додон припустив, що результати підрахунку голосів складуться так, що його «обрання доведеться захищати».

«15 листопада ми всі, як один, маємо піти голосувати. А 16 листопада, якщо знадобиться, ми всі маємо вийти і захищати свою перемогу...Ми маємо бути жорсткими і давати відсіч. І я вам обіцяю, що ми не впустимо перемогу. І якщо треба буде вийти сюди, на площу і захищати її – ми вийдемо і будемо захищати. Не заради Додона, а заради наших дітей», – заявив Додон.

Президент додав, що перед другим туром вирішив вести кампанію жорсткіше, тому що його опоненти поки «не отримають по морді – не зрозуміють».

Другий тур президентських виборів у Молдові призначені на неділю, 15 листопада. За даними соцопитувань, опонент Додона, прозахідна Майя Санду має реальні шанси виграти у проросійського президента. За Санду можуть проголосувати 51,5% виборців. Додон може набрати 48,5% голосів громадян.

1 листопада у Молдові відбувся перший тур президентських виборів, Майя Санду набрала 36,16%, а Додон - 32,61% голосів виборців.

Додон обраний президентом Молдови у 2016 році, він відомий своїми проросійськими поглядами. Термін повноважень президента Молдови — чотири роки. Одна і та сама особа не може обіймати посаду президента більш ніж два терміни поспіль. За час каденції Додона Конституційний суд тричі тимчасово усував його з посади, щоб підписати необхідні закони і призначити міністрів, кандидатури яких блокував президент.



