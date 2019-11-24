Електронними водійськими правами можна буде «насолоджуватися» вже в грудні



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Федоров: нормативно вже все готово для впровадження електронних водійських прав

Нормативно вже все готово для впровадження змін

Електронними водійськими правами можна буде користуватися вже в грудні.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Два-три тижні до нового року вже можна буде насолоджуватися електронними правами», – сказав Федоров у програмі «Суботнє інтерв’ю».

Він розповів, що нормативно вже все готово для впровадження змін.

«Додаток вже тестується. Тобто я його вже бачив. Кожного дня у нас є зустрічі регулярні з нашими розробниками, з нашою командою. Тобто все на виході. Мені здається, що у перших числах грудня у нас буде вже все готово до релізу. Ми будемо чекати гарної нагоди для того, щоб провести таку велику презентацію, щоб багато людей про це дізналися. Я думаю, що це, можливо, буде на презентації «100 днів роботи уряду». Тобто це середина грудня. Але на початку грудня вже все буде готово», – заявив Федоров.

За даними Міністерства внутрішніх справ, за дев’ять місяців 2019 року до адміністративної відповідальності за відсутність при собі водійських прав чи техпаспорту притягли близько 160 тисяч людей.

У Міністерстві цифрової трансформації шукають охочих стати обличчям демоверсії електронних водійських посвідчень.

Нагадаємо, в уряді затвердили проєкт, в межах якого водійські права можна буде показувати зі смартфона. Для цього розроблять спеціальний додаток. Надалі користувачі додатка зможуть не носити водійські права постійно з собою.

Для замовлення е-посвідчення водія чи е-техпаспорта громадянину лише доведеться завантажити на смартфон мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг («Дія») та пройти електронну ідентифікацію.

Е-права та е-техпаспорт формуються автоматично за наявності в єдиній інформаційній системі МВС усіх відомостей, що зазначаються в посвідченні водія та свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, у тому числі фотографії (відцифрованого образу обличчя) особи для формування е-посвідчення водія.