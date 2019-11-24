Держдеп оприлюднив майже 100 сторінок документів про відносини між США та Україною



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Серед документів є також лист шести колишніх послів США в Україні Фото: Alex Brandon/Pool для Reuters

Серед документів е електронні листи, що підтверджують численні контакти Помпео та Джуліані

Держдепартамент США оприлюднив майже 100 сторінок документів, які стосуються відносин з Україною.

Про це повідомляє American Oversight, на позов якого були надані документи.

Серед документів – електронні листи, що »підтверджують численні контакти у травні 2019 року держсекретаря Майка Помпео та адвоката Трампа Джуліані».

«Ми бачимо, чому Майк Помпео відмовився надавати цю інформацію Конгресу. Бо це письмові докази того, що Джуліані звертався до держсекретаря, аби сприяти брудній кампанії проти посла США (Марі Йованович – ред.)», – зазначив у поясненні виконавчий директор American Oversight Остін Еверс.

На думку American Oversight, приховування певних матеріалів доводить, що Білий дім перешкоджає правосуддю.

«Це переконливо доводить, що адміністрація перешкоджає правосуддю», – наголошують в American Oversight.

Документи, зокрема, свідчать про телефонну розмову Руді Джуліані та Майка Помпео 26 березня 2019 року. E-mail від 28 березня містить список запланованих дзвінків до Помпео, зокрема від Джуліані на 29 березня, та від члена Палати представників Девіна Нуньєса – на 1 квітня.

Серед документів є також лист шести колишніх послів США в Україні до Держдепу, в якому висловлюється стурбованість щодо атак на Марі Йованович.

Як повідомлялося, у Державному департаменті США нагадали Росії про Мінські угоди.