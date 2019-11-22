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    Мінцифри шукає «обличчя» для електронних водійських прав

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    Мінцифри шукає «обличчя» для електронних водійських прав

    Федоров запропонував прикріпити фотографії в коментарях до його допису, а команда міністерства вибере 10 лідерів та переможця

    У Міністерстві цифрової трансформації шукають охочих стати обличчям демоверсії електронних водійських посвідчень.

    Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав у Facebook.

    «Найближчим часом ми проведемо презентацію мобільного додатку «Дія». Ми шукаємо людину, чиє обличчя буде розміщено на демоверсії електронних водійських посвідчень. Кожен, хто встановить собі додаток або побачить його в App Store чи Google Play на welcome екрані, побачить вас», — зазначив міністр.

    Федоров запропонував прикріпити фотографії в коментарях до його допису, а команда міністерства вибере 10 лідерів та переможця.

    «Нам потрібно знайти людину до 14:00 найближчої суботи», — додав міністр.

    Нагадаємо, в уряді затвердили проєкт, в межах якого водійські права можна буде показувати зі смартфона. Для цього розроблять спеціальний додаток. Надалі користувачі додатка зможуть не носити водійські права постійно з собою.

    Для замовлення е-посвідчення водія чи е-техпаспорта громадянину лише доведеться завантажити на смартфон мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг («Дія») та пройти електронну ідентифікацію.

    Е-права та е-техпаспорт формуються автоматично за наявності в єдиній інформаційній системі МВС усіх відомостей, що зазначаються в посвідченні водія та свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, у тому числі фотографії (відцифрованого образу обличчя) особи для формування е-посвідчення водія.

     

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