Мінцифри шукає «обличчя» для електронних водійських прав



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Федоров запропонував прикріпити фотографії в коментарях до його допису, а команда міністерства вибере 10 лідерів та переможця

У Міністерстві цифрової трансформації шукають охочих стати обличчям демоверсії електронних водійських посвідчень.

Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав у Facebook.

«Найближчим часом ми проведемо презентацію мобільного додатку «Дія». Ми шукаємо людину, чиє обличчя буде розміщено на демоверсії електронних водійських посвідчень. Кожен, хто встановить собі додаток або побачить його в App Store чи Google Play на welcome екрані, побачить вас», — зазначив міністр.

Федоров запропонував прикріпити фотографії в коментарях до його допису, а команда міністерства вибере 10 лідерів та переможця.

«Нам потрібно знайти людину до 14:00 найближчої суботи», — додав міністр.

Нагадаємо, в уряді затвердили проєкт, в межах якого водійські права можна буде показувати зі смартфона. Для цього розроблять спеціальний додаток. Надалі користувачі додатка зможуть не носити водійські права постійно з собою.

Для замовлення е-посвідчення водія чи е-техпаспорта громадянину лише доведеться завантажити на смартфон мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг («Дія») та пройти електронну ідентифікацію.

Е-права та е-техпаспорт формуються автоматично за наявності в єдиній інформаційній системі МВС усіх відомостей, що зазначаються в посвідченні водія та свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, у тому числі фотографії (відцифрованого образу обличчя) особи для формування е-посвідчення водія.