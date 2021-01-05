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    Електронний кабінет пацієнта: що це означає

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    У кабінеті пацієнта буде зібрана вся інформація про людину, - міністр - Електронний кабінет пацієнта: що це означає
    У кабінеті пацієнта буде зібрана вся інформація про людину, - міністр

    Е-кабінет дозволить підписувати декларації з лікарем онлайн, – Степанов

    Міністерство охорони здоров'я України запроваджуватиме електронний кабінет пацієнта. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

    За словами Степанова, е-кабінет дозволить підписувати декларації з лікарем онлайн.

    «У кабінеті пацієнта буде зібрана вся інформація про вас. Інформація, з якою ви просто приходите до лікаря, він входить у ваш кабінет пацієнта і відразу бачить всі дані, які там зібрані», – зазначив він.

    Міністр зазначив, що е-кабінет поєднають з сервісом «Дія», що дозволить пацієнту бачити його електронну медичну карту.

    Степанов наголосив, що МОЗ хоче позбутись паперових лікарняних та запровадити електронні.

    Нагадаємо, Мінцифри в жовитні обіцяло, що е-лікарняний запустять в Україні за місяць-два.

    На початку березня 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про особливості ведення Електронного реєстру листків непрацездатності до забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності», якою затвердив введення електронних лікарняних з 1 квітня.

    23 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що запровадження електронного лікарняного в Україні затримується через технічні проблеми, що виникли через пандемію Covid-19.

    Тестування спрощеної моделі електронних листків непрацездатності було розпочато у липні цього року.

    Теги: міністр інтернет технології лікарня Максим Степанов
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