Електронний кабінет пацієнта: що це означає

У кабінеті пацієнта буде зібрана вся інформація про людину, - міністр

Е-кабінет дозволить підписувати декларації з лікарем онлайн, – Степанов

Міністерство охорони здоров'я України запроваджуватиме електронний кабінет пацієнта. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За словами Степанова, е-кабінет дозволить підписувати декларації з лікарем онлайн.

«У кабінеті пацієнта буде зібрана вся інформація про вас. Інформація, з якою ви просто приходите до лікаря, він входить у ваш кабінет пацієнта і відразу бачить всі дані, які там зібрані», – зазначив він.

Міністр зазначив, що е-кабінет поєднають з сервісом «Дія», що дозволить пацієнту бачити його електронну медичну карту.

Степанов наголосив, що МОЗ хоче позбутись паперових лікарняних та запровадити електронні.

Нагадаємо, Мінцифри в жовитні обіцяло, що е-лікарняний запустять в Україні за місяць-два.

На початку березня 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про особливості ведення Електронного реєстру листків непрацездатності до забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності», якою затвердив введення електронних лікарняних з 1 квітня.

23 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що запровадження електронного лікарняного в Україні затримується через технічні проблеми, що виникли через пандемію Covid-19.

Тестування спрощеної моделі електронних листків непрацездатності було розпочато у липні цього року.