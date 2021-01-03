Антикоронавipycна вакцина: директор «Медзакупiвель України» pозповiв, що насправдi придбає МОЗ

На думку Арсена Жумаділова, за кожну дозу вакцини Україна переплатить один долар

Закупівельник лікарських засобів звинувачує міністра у перевищенні повноважень

Голова держпідприємства «Медичні закупівлі» Арсен Жумаділов вважає, що Україна буде переплачувати при закупівлі вакцин від коронавірусу. Як він написав на своїй сторінці в Facebook, це стало наслідком втручання в процес закупівлі міністра охорони здоровʼя Максима Степанова.

Зокрема Жумаділов зазначає, що у світі станом на сьогодні 7,25 млрд замовлених вакцин, тому для України сьогодні виробники мали б зарезервувати 40 млн доз вакцин. За винятком 8 млн доз по COVAX, замовлення на комерційній основі мало б сягнути 32 млн доз.

«Натомість станом на 29 грудня мали 0», – написав Жумаділов.

У «Медзакупівлях» підкреслюють, що з весни по сьогодні потрібно було підписати принаймні 4-5 угод із кількома виробниками, що випускають вакцини за різними технологіями. Необхідно було й прописати вичерпний перелік вимог до вакцини, які, в разі невиконання виробником, стають підставою для неприйняття товару.

Однак лише 10 грудня Міністерство охорони здоров'я уповноважило ДП на проведення закупівлі. Станом на 18 грудня з кількома виробниками вівся діалог щодо укладання договорів поставок в найкоротші строки.

За словами глави «Медзакупівель», 21 грудня міністр охорони здоров'я на нараді в прем'єр-міністра заявив про зрив переговорів з виробниками вакцин, оскільки ДП вимагало банківську гарантію на передоплату. Жумаділов підкреслив, що це стандартна процедура.

У зв'язку з цим глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль доручив підприємству працювати з ринком виключно через МОЗ, а Степанов цього ж дня підтвердив, що всі дії щодо закупівлі вакцини мають погоджуватись міністерством.

«Чи-то через нерозуміння специфіки функціонування фінансових інструментів, чи-то з умислом усунути ДП від прямих переговорів, міністр видав цю нашу вимогу до постачальників як загрозу зриву», – написав Жумаділов та додав, що виробник у той же день повідомив про готовність надати банківську гарантію на передоплату.

Станом на ранок 28 грудня ДП отримало відповідь лише по одному постачальнику, з яким і уклали договір.

Гендиректор «Медзакупівель» вважає, що у межах цієї закупівлі не дотрималися принципу розділення функцій політичного органу (МОЗ) та закупівельної агенції.

«Міністр, по суті, сам визначив постачальника. За моєю інформацією, Україна могла отримати ціну щонайменше на 1 долар США нижчу від фінальної, якби ДП вело переговори самостійно, створивши конкуретний тиск на постачальника», – зазначив він.

Жумаділов наголосив, що станом на сьогодні Україна дійсно могла мати вже два контракти, а не один, по двох різних вакцинах.

«Від січня місяця єдина функція, що її виконує МОЗ стосовно закупівлі вакцини, має полягати в комунікації – підтверджувати, якщо звертатимуться, виробникам вакцин повноваження ДП щодо контрактування вакцини. Підігравати далі міністру Степанову в його бездарних спробах вести переговори... я не планую», – підсумував він.

Також Арсен Жумаділов висловився щодо неприйнятності використання російської вакцини «Супутник», яку активно лобіює народний депутат Віктор Медведчук. Голова «Медзакупівель України» звернув увагу на те, що до цього часу російський розробник не оприлюднив результати третьої фази використання вакцини. «Покладатися на державну російську організацію в умовах російської збройної агресії проти України в питанні забезпечення епідемічного благополуччя всієї країни, це невігластво як мінімум», – вважає він.