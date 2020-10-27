Емі Баррет склала присягу як суддя Верховного суду США



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48-річна Емі Барретт стане шостою представницею консерваторів у Верховному суді США проти трьох ліберальних суддів

За кандидатуру судді Барретт проголосували 52 сенатори, проти 48

Емі Коні Барретт увечері 26 жовтня склала конституційну присягу як суддя Верховного суду США. Церемонія відбулася в Білому домі через кілька годин після голосування за кандидатуру Барретт у Сенаті.

Президент США Дональд Трамп, який виступив на церемонії, назвав цю подію «важливим днем» для Америки, конституції країни і верховенства закону.

Як повідомлялося, Сенат підтримав кандидатуру Трампа на заміну Рут Гінзбург у Верховному суді.

За кандидатуру судді Барретт проголосували 52 сенатори, проти 48. Проти проголосували всі сенатори-демократи і сенаторка від Республіканської партії Сюзан Коллінз. Це перше за півтора століття призначення члена Верховного суду без підтримки партії, яка перебуває в меншості.

Кандидатуру Емі Баррет висунув наприкінці вересня президент США Дональд Трамп після смерті судді Рут Гінзбруг.

Призначення новою суддею Верховного суду Емі Барретт має значну підтримку серед консервативних християн, які сподіваються на скасування рішення у знаковій справі Роу проти Уейда – щодо можливості для жінок самостійно приймати рішення стосовно аборту.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 вересня, в США померла найстарша суддя Верховного суду, відома як борець за права жінок, Рут Бадер Гінзбург. Відома поборниця гендерної рівності, суддя Рут Бадер Гінзбург померла у віці 87 років.