Трамп назвав кандидатуру на місце судді Гінзбург у Верховному суді



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Трамп назвав кандидатуру на місце судді Гінзбург у Верховному суді

Кандидатуру Барретт має затвердити Сенат, де більшість складають республіканці

Президент США Дональд Трамп номінував консервативну суддю апеляційного суду Емі Барретт на посаду судді Верховного суду.

Вона має замінити померлу суддю Рут Гінзбург, яка належала до ліберального крила ВС.

Про це повідомляє Reuters.

«Я виступаю сьогодні перед вами для того, щоби виконати мій вищий та найбільш важливий обов'язок перед Конституцією Сполучених Штатів - оголосити номінацію судді Верховного суду», - сказав Трамп.

Кандидатуру Барретт має затвердити Сенат, де більшість складають республіканці. У випадку призначення Барретт, у складі Верховного суду буде 6 консервативних суддів з 9.

Призначення новою суддею Верховного суду Емі Барретт має значну підтримку серед консервативних християн, які сподіваються на скасування рішення у знаковій справі Роу проти Уейда – щодо можливості для жінок самостійно приймати рішення стосовно аборту.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 вересня, в США померла найстарша суддя Верховного суду, відома як борець за права жінок, Рут Бадер Гінзбург. Відома поборниця гендерної рівності, суддя Рут Бадер Гінзбург померла у віці 87 років.

Як повідомлялося, племінниця Трампа подала на нього до суду і звинуватила у шахрайстві.

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