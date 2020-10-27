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    Економіка та фінанси

    США запровадили нові санкції проти Ірану

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    США запроваджують санкції, зокрема, проти міністерства нафти Ірану - США запровадили нові санкції проти Ірану
    США запроваджують санкції, зокрема, проти міністерства нафти Ірану

    Нові санкції стосуються нафтового сектору

    Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Ірану через кілька днів після введення обмежень через намагання втрутитися у вибори президента. Нові санкції стосуються нафтового сектору.

    Про це повідомляє міністерство фінансів США.

    Санкції вводяться проти міністерства нафти Ірану, включно з міністром Біжаном Намдаром, національної іранської нафтової компанії, національної іранської танкерної компанії, а також проти підставних компаній і підрядників.

    Заходи проти нафтового сектору пояснюються тим, що Іран використовує його для фінансування «Аль-Кудс» – елітного підрозділу спецпризначення, яке використовується для шпигунства і діяльності за межами Ірану..

    Також США ввели санкції проти чотирьох осіб, причетних до продажу бензину режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

    До слова, раніше США пригрозили санкціями за продаж зброї Ірану.

    енергетика США санкції Іран політика
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