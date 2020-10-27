США запровадили нові санкції проти Ірану
Нові санкції стосуються нафтового сектору
Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Ірану через кілька днів після введення обмежень через намагання втрутитися у вибори президента. Нові санкції стосуються нафтового сектору.
Про це повідомляє міністерство фінансів США.
Санкції вводяться проти міністерства нафти Ірану, включно з міністром Біжаном Намдаром, національної іранської нафтової компанії, національної іранської танкерної компанії, а також проти підставних компаній і підрядників.
Заходи проти нафтового сектору пояснюються тим, що Іран використовує його для фінансування «Аль-Кудс» – елітного підрозділу спецпризначення, яке використовується для шпигунства і діяльності за межами Ірану..
Також США ввели санкції проти чотирьох осіб, причетних до продажу бензину режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
До слова, раніше США пригрозили санкціями за продаж зброї Ірану.