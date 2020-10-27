США готові до співпраці над створенням Кримської платформи – МЗС



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Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на зустрічі з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін Фото: МЗС України

Позиція США залишається твердою і незмінною – Крим є частиною України і Штати ніколи не визнають спроби Росії його анексувати

Сполучені Штати Америки готові взяти участь у створенні Кримської платформи, ініційованої Україною.

Про це заявила тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін під час зустрічі з першим заступником міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою в понеділок, 26 жовтня, повідомляє пресслужба МЗС України.

Так, Крістіна Квін висловила готовність співпрацювати з Україною і підкреслила, що позиція США, закріплена в Декларації щодо Криму, яка була оприлюднена державним секретарем Майком Помпео, залишається твердою і незмінною – Крим є частиною України і США ніколи не визнають спроби Росії його анексувати, йдеться в повідомленні.

У свою чергу, Джапарова висловила подяку США за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і непохитну позицію щодо агресії Росії на Донбасі і незаконну окупацію Криму.

У зв'язку з цим вона детально поінформувала співрозмовницю про бачення українською стороною основних елементів і субстантивного наповнення Кримської платформи, головною метою якої має стати консолідація політики невизнання міжнародним співтовариством окупації Криму.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

До слова, РНБО озвучило план повернення Криму.