Сенат підтримав кандидатуру Трампа на заміну Рут Гінзбург у Верховному суді



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48-річна Емі Барретт стане шостою представницею консерваторів у Верховному суді США проти трьох ліберальних суддів

Процесу затвердження Емі Барретт передували серйозні політичні баталії

Сенат США підтримав кандидатуру Емі Барретт на посаду судді Верховного суду на місце померлої Рут Гінзбург.

Про це повідомляє ВВС.

За проголосували 52 сенатори, в той час як проти були 48.

Таким чином, 48-річна Емі Барретт стане шостою представницею консерваторів у Верховному суді США проти трьох ліберальних суддів.

Процесу її затвердження передували серйозні політичні баталії. Демократи вимагали, щоби кандидатура нового судді розглядалася після виборів у США, республіканці ж навпаки поспішали затвердити Барретт до виборів, користуючись моментом, коли і глава Білого дому, і республіканська більшість у Сенаті представляють Республіканську партію.

Кандидатуру Емі Баррет висунув наприкінці вересня президент США Дональд Трамп після смерті судді Рут Гінзбруг.

Призначення новою суддею Верховного суду Емі Барретт має значну підтримку серед консервативних християн, які сподіваються на скасування рішення у знаковій справі Роу проти Уейда – щодо можливості для жінок самостійно приймати рішення стосовно аборту.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 вересня, в США померла найстарша суддя Верховного суду, відома як борець за права жінок, Рут Бадер Гінзбург. Відома поборниця гендерної рівності, суддя Рут Бадер Гінзбург померла у віці 87 років.