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    Епіфаній вперше зустрівся із головою МЗС

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    Зустріч Пристайка та Епіфанія, 7 листопада - Епіфаній вперше зустрівся із головою МЗС
    Зустріч Пристайка та Епіфанія, 7 листопада
    Фото: пресслужба МЗС

    Пристайко повідомив про заходи МЗС щодо захисту свободи віросповідань на окупованих територіях

    Міністр закордонних справ Вадим Пристайко 7 листопада провів свою першу зустріч з Предстоятелем Православної Церкви України, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС.

    Зазначається, що під час зустрічі міністр закордонних справ та митрополит Епіфаній обговорили  роль релігійних центрів України у реалізації ініціатив президента щодо врегулювання збройного конфлікту з Росією.

    «Обговорено також ситуацію з порушеннями прав вірян Православної Церкви України на окупованих територіях України – на Донбасі та в Криму», - заявили в МЗС.

    Повідомляється, що Пристайко повідомив про заходи МЗС щодо захисту свободи віросповідань та доведення до міжнародної спільноти кричущих фактів порушень прав людини у релігійній сфері на окупованих територіях.

    «У цьому контексті Блаженнійший Епіфаній розповів міністру про  зустрічі у ході свого нещодавнього візиту до США, зокрема, з Державним секретарем США Майклом Помпео», - розповіли у пресслужбі.

    Також Епіфаній поінформував про налагодження церковного спілкування з іноземними православними церквами.

    Раніше повідомлялся, що міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський вважає, УПЦ Московського патріархату у своїй назві таки повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

    МЗС церква міністр Російська православна церква в Україні Українська православна церква Епіфаній Вадим Пристайко
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