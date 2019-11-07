Епіфаній вперше зустрівся із головою МЗС



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Зустріч Пристайка та Епіфанія, 7 листопада Фото: пресслужба МЗС

Пристайко повідомив про заходи МЗС щодо захисту свободи віросповідань на окупованих територіях

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко 7 листопада провів свою першу зустріч з Предстоятелем Православної Церкви України, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що під час зустрічі міністр закордонних справ та митрополит Епіфаній обговорили роль релігійних центрів України у реалізації ініціатив президента щодо врегулювання збройного конфлікту з Росією.

«Обговорено також ситуацію з порушеннями прав вірян Православної Церкви України на окупованих територіях України – на Донбасі та в Криму», - заявили в МЗС.

Повідомляється, що Пристайко повідомив про заходи МЗС щодо захисту свободи віросповідань та доведення до міжнародної спільноти кричущих фактів порушень прав людини у релігійній сфері на окупованих територіях.

«У цьому контексті Блаженнійший Епіфаній розповів міністру про зустрічі у ході свого нещодавнього візиту до США, зокрема, з Державним секретарем США Майклом Помпео», - розповіли у пресслужбі.

Також Епіфаній поінформував про налагодження церковного спілкування з іноземними православними церквами.

Раніше повідомлялся, що міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський вважає, УПЦ Московського патріархату у своїй назві таки повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.