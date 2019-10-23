Епіфаній у США провів переговори з Помпео



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Епіфаній поінформував Помпео про процес міжнародного визнання ПЦУ Фото: пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви

В ході зустрічі з Помпео було привернуто увагу до викликів, з якими стикається діяльність Православної Церкви України

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час візиту до США 23 жовтня зустрівся з Державним секретарем США Майклом Помпео.

Про це повідомляє пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви.

«Предстоятель ПЦУ відзначив, що в Україні вдячні за багаторічну солідарність та високо цінують надійну двопартійну підтримку США, що є надзвичайно важливим для зміцнення незалежності України. Митрополит Епіфаній висловив сподівання, що Вашингтон і надалі буде залишатися незламним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, у справі захисту релігійної свободи, протидії російській агресії та повернення всіх українських заручників додому», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що предстоятель ПЦУ наголосив, що створення єдиної помісної Православної Церкви України стало одним із фундаментальних етапів розбудови нової України. Епіфаній поінформував Помпео про процес міжнародного визнання ПЦУ, зокрема про рішення Елладської Православної Церкви визнати Православну Церкву України.

В ході зустрічі було привернуто увагу до викликів, з якими стикається діяльність Православної Церкви України. Митрополит Епіфаній розповів про ганебну ситуацію, яка склалася зі свободою релігії і віросподівання на окупованих територіях Донбасу і анексованого Криму. У цьому контексті зазначено необхідність продовження тиску на Кремль з метою припинення російської агресії, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Державний секретар підкреслив, що США захищали і будуть захищати право кожної людини на свободу віросповідання та можливість молитися відповідно до свого вибору.

У зустрічі також взяли участь посол з особливих доручень з питань релігійної свободи Семюел Браунбек, заступник помічника державного секретаря Джордж Кент, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій та голова меценатської ради «Митрополичого Фонду Православної Церкви України» Андрій Мацола.