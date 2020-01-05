Епіфаній розповів про ставлення УПЦ до легалізації медичної марихуани



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УПЦ «не вникала» у питання легалізації медичної марихуани

Українська православна церква наразі «не вникала» у питання легалізації медичної марихуани.

Про це заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Загалом ми поки що не вникали у це питання. Ми, звичайно, робили певні заяви щодо вакцинації, тих актуальних питань, які зараз турбують загалом наше суспільство. І ми підтримуємо ті речі, які є корисними для збереження здоров’я людини. Зараз поки що ще держава не розробила певного чіткого бачення чи певного законопроєкту, чи певних норм уряду, якими це питання унормували б. Коли ми будемо бачити, що це питання унормоване вже на виході, то, відповідно, ми також будемо робити певні заяви, чи підтримуємо, чи не підтримуємо», – сказав Епіфаній.

У травні народні депутати восьмого скликання зареєстрували законопроєкт, який врегульовує використання канабісу для потреб медицини й марихуани. Відповідна петиція на сайті парламенту зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Втім, восьме скликання Верховної Ради не встигло розглянути цей документ, і 28 липня він був відкликаний.

Колишня керівник МОЗ Уляна Супрун розповіла, кому треба «дякувати» за відсутність медичного канабісу. За її словами, голова МВС Арсен Аваков двічі блокував перенесення канабісу з категорії наркотиків, обіг яких заборонено, до категорії речовин, обіг яких обмежено. Супрун повідомила, що в Україні нараховують понад два млн пацієнтів, які потребують медичному канабісу.

Діюча голова МОЗ Зоряна Скалецька розповіла, що у Верховну Раду можуть подати новий законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що зараз для легалізації медичної марихуани немає ні законодавчого процесу, ні процедури.