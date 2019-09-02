Супрун розповіла, кому треба «дякувати» за відсутність медичного канабісу



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Готовий для використання у лікуванні пацієнтів екстракт канабісу перевіряють у промислового фармацевтичному центрі у місті Лод, Ізраїль, 23 січня 2019 року

В МВС стверджують, що для ухвалення постанови щодо медичного канабісу довелось би змінити кримінальний кодекс

Колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заблокував перенесення канабісу з категорії наркотиків, обіг яких заборонений, до категорії речовин, обіг яких обмежений.

Відео із заявою Супрун опублікував журналіст, речник Маршу Свободи на реформування наркополітики в Україні Тарас Ратушний.

«Ми в останнє засідання уряду подали зміни до постанови, щоб медичний канабіс був доступним для пацієнтів. Всі погодили — СБУ, МЕРТ, Мінфін, ми ... Єдиний, хто заблокував, це був Аваков і МВС», — сказала Супрун.

За її словами, МОЗ двічі намагалося внести зміни до зазначеної постанови, і двічі МВС блокувало ухвалення цього рішення. Там пояснювали, що для віднесення канабісу в категорію наркотиків з обмеженим обігом нібито необхідні зміни до Кримінального кодексу.

«Але це неправда, тому що це медичний канабіс, так само, як інші наркотики, які використовуються як ліки, може контролюватися через Держлікслужби, — стверджує Супрун, — Тому можете подякувати пану Авакову за те, що немає медичного канабісу зараз в Україні, доступного для наших пацієнтів».

Нагадаємо, за даними опитування групи «Рейтинг», понад половина українців повністю або певною мірою підтримують легалізацію медичної марихуани для полегшення болю у хворих пацієнтів.

Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення фундаментального права особи на життя», який стосується легалізації медичного канабісу зареєстрували 20 травня. Петицію мали розглянути на першому пленарному засіданні Ради після дня реєстрації. Її включили до порядку денного, але ані 28, ані 30 травня черга до проекту закону №10313 не дійшла.

15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроект про використання марихуани в медичних цілях.

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун підтримала петицію і закликала сприяти легалізації медичного канабісу.