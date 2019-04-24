Епіфаній закликав Раду ухвалити закон про військових



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Митрополит ПЦУ Епіфаній

Від Православної Церкви України на Сході України задіяні близько 600 капеланів

У Збройних силах України перебуває понад сто капеланів Православної церкви України.

Про це повідомив митрополит ПЦУ Епіфаній, передає прес-служба організації.

«На сьогодні ми маємо вже понад сто капеланів, які офіційно присутні в українському війську та духовно опікуються нашими військовослужбовцями. Перед очима смерті немає невіруючих, практично кожен військовослужбовець потребує цього духовного спілкування зі священнослужителем капеланом», – сказав митрополит.

Епіфаній зазначив, що в Україні капеланство планують впровадити на державному рівні, що має гарантувати капеланам соціальний захист.

«Зараз розроблений відповідний законопроект. Сподіваємося, Верховна Рада його підтримає і вдасться забезпечити капеланам певний рівень соціального захисту», – додав предстоятель ПЦУ.

Зазначимо, від Православної церкви України на Сході України задіяні близько 600 капеланів. Вони раз в місяць чи раз на квартал їздять з допомогою чи просто з духовною опікою наших військових. У Збройних силах України офіційно перебувають 155 капеланів, у частинах прикордонній служби – 34, у Національній гвардії – 33 капелани.