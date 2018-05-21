Ердоган переконує європейських турків проголосувати за нього на виборах

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Ердоган виступав у Сараєві

Ердоган закликав своїх прихильників «показати всьому світу силу європейських турків»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив турецьких громадян, котрі проживають у європейських країнах, забезпечити йому «рекордну кількість голосів» підтримки на майбутніх виборах.

Про це Ердоган сказав під час передвиборної промови в Сараєві в Боснії і Герцеговині у неділю, 20 травня, передає DW, посилаючись на інформагентство dpa.

Послухати турецького президента зібралися до 10 тисяч прихильників з різних європейських країн, близько половини з яких прибули з Німеччини.

Ердоган застеріг, що під час наступних запланованих на 24 червня позачергових парламентських і президентських виборів вирішуватиметься доля «наступного століття» Туреччини. Він також наголосив, що, проголосувавши за нього, турецькі виборці дадуть «османський ляпас терористичним організаціям».

Також Ердоган закликав своїх прихильників «показати всьому світу силу європейських турків», віддавши за нього свої голоси. Таку «відповідь» можуть почути скрізь у Європі, наголосив турецький президент.

На його думку, туркам в різних країнах Європи також слід ставати громадянами тих держав, де вони проживають, та перебирати на себе активну роль у політичних партіях цих європейських країн, ставати членами парламентів.

Водночас глава держави закликав своїх слухачів плекати турецьку мову та релігію.

Як зазначає агентство, виступ Ердогана в Сараєві став першим таким закордонним заходом під час передвиборної кампанії.

Голоси турків, що проживають в інших країнах, мають істотну вагу на виборах. Приміром, під час голосування щодо змін до конституції було зареєстровано близько трьох мільйонів виборців-турків, котрі живуть за межами Туреччини. Найчисельніша група наділених правом голосувати турків зареєстрована в Німеччині - 1,4 мільйона.

Як повідомлялося, 5 травня чотири опозиційні партії у Туреччині - лівоцентристська Народно-республіканська партія (CHP), проісламістська «Партія добробуту» (Saadet), «Добра партія» (IYI) та Демократична партія - оголосили про створення альянсу для участі у парламентських виборах 24 червня.