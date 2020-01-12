Війна у Лівії: армія генерала Хафтара оголосила про припинення вогню



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Бунтівний генерал Лівійської національної армії Халіф Хафтар

Припинення вогню вступило в силу з опівночі 12 січня

Лівійська національна армія (ЛНА) під командуванням бунтівного генерала Халіфи Хафтара оголосила про те, що згодна піти на припинення вогню в західному регіоні Лівії з 12 січня.

Про це заявив офіційний представник ЛНА генерал Ахмед аль-Місмарі, повідомляє портал Al Wasat.

«Головне командування збройних сил оголошує про припинення вогню в західному регіоні з 00:01 12 січня. Маємо намір дотримуватися його за умови, що протилежна сторона буде дотримуватися припинення вогню. У разі будь-якого порушення відповідь буде жорсткою», - підкреслив аль-Місмарі.

Нагадаємо, після зустрічі в Стамбулі 8 січня президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган закликали всі сторони лівійського конфлікту припинити бойові дії опівночі 12 січня.

6 січня Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що турецькі війська вирушили до Лівії для підтримки Уряду національної згоди, опозиційного до влади генерала Хафтара.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в Лівії незаконно перебувають дві тисячі бійців російської ПВК «Вагнера» і п’ять тисяч найманців з Судану, які підтримують бунтівного генерала Халіфи Хафтара.

Натомість Володимир Путін стверджує, що найманці «Вагнера» у Лівії не представляють інтереси Росії..

До слова, помічник держсекретаря США Девід Шенкер заявив, що російське воєнізоване формування та регулярні сили РФ прибувають до Лівії, «неймовірно дестабілізуючи ситуацію» в країні.

Раніше The New York Times з посиланням на європейські служби безпеки повідомило, що учасники збройних конфліктів в Лівії і на Донбасі отримували схожі поранення.

Нагадаємо, Лівія запросила у Туреччини військову підтримку «з повітря, землі і моря».

Як повідомлялося, командувач лівійської національної армією фельдмаршал Халіфа Хафтар оголосив загальну мобілізацію на підконтрольній йому території східної Лівії для протидії зовнішній агресії. Фельдмаршал закликав лівійців згуртуватися.