Перемир’я у Лівії: сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях



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Буквально за кілька хвилин після оголошення режиму припинення вогню було обстріляно передмістя Тріполі

Наразі ситуація на фронтах Лівії спокійна

Так звана Лівійська національна армія (ЛНА) бунтівного генерала Халіфи Хафтара та визнаний ООН уряд національної єдності Лівії звинувачують одне одного в порушеннях перемир'я.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що вже в ніч на неділю, 12 січня, буквально за кілька хвилин після оголошення режиму припинення вогню було обстріляно передмістя Тріполі, повідомили в уряді під керівництвом Фаїза Сараджа.

Так само представник ЛНА заявив, що урядові війська на кількох ділянках фронту застосували проти загонів ЛНА «всі можливі озброєння, в тому числі й артилерію».

Однак згодом ситуація нормалізувалася. Представник уряду зокрема повідомив агенції новин AFP, що ситуація на фронтах «спокійна».

Попри це обидві сторони збройного протистояння в Лівії запевнили, що й надалі дотримуватимуться узгодженого режиму припинення вогню. Уряд національної єдності закликав зокрема ООН посприяти затвердженню перемир'я в рамках спеціальної миротворчої операції ООН.

Також міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо запропонував відрядити до Лівії італійських військових у рамках миротворчої місії ООН.

На думку керівника італійського МЗС, конфлікт у Лівії можна було б розв'язати в рамках тристоронньої зустрічі глав держав та урядів Італії, Росії та Туреччини.

Нагадаємо, узгоджене раніше перемир'я набуло чинності 12 січня, о 00:01 за місцевим часом. У ЛНА попереджали, що не вестимуть бойові дії тільки за умови, що сили визнаного ООН уряду країни, котрі протистоять їм в районі столиці Тріполі, також не вестимуть бойових дій.

Як відомо, після зустрічі в Стамбулі 8 січня президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган закликали всі сторони лівійського конфлікту припинити бойові дії опівночі 12 січня.

6 січня Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецькі війська вирушили до Лівії для підтримки Уряду національної згоди, опозиційного до влади генерала Хафтара.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в Лівії незаконно перебувають дві тисячі бійців російської ПВК «Вагнера» і п’ять тисяч найманців з Судану, які підтримують бунтівного генерала Халіфи Хафтара.

Натомість Володимир Путін стверджує, що найманці «Вагнера» у Лівії не представляють інтереси Росії..

До слова, помічник держсекретаря США Девід Шенкер заявив, що російське воєнізоване формування та регулярні сили РФ прибувають до Лівії, «неймовірно дестабілізуючи ситуацію» в країні.

Раніше The New York Times з посиланням на європейські служби безпеки повідомило, що учасники збройних конфліктів в Лівії і на Донбасі отримували схожі поранення.

Нагадаємо, Лівія запросила у Туреччини військову підтримку «з повітря, землі і моря».

Як повідомлялося, командувач лівійської національної армією фельдмаршал Халіфа Хафтар оголосив загальну мобілізацію на підконтрольній йому території східної Лівії для протидії зовнішній агресії. Фельдмаршал закликав лівійців згуртуватися.