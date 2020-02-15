Лукашенко відмовляється перетворювати Білорусь на федеральний округ Росії

Лукашенку і так добре бути першим хлопцем в своєму колгоспі

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Приятно удивлен тем, что АлексанГригорич знает слово «инкорпорация». И не просто владеет этим словом, а употребляет его в нужном значении. Да, время дружбы с Белоруссией для России прошло. Наступило время женитьбы. У России не так много… черт, не знаю, какое слово подобрать… Женихом Беларусь не назовешь, да и Батьку тоже. Невестой – тем более. А называть этот брак по расчету формулой «родитель №1 и родитель №2» запретил давеча сам Путин.

В общем, для вступления в брак у России не так много кандидатов. Белорусы близки нам по всем параметрам. В первую очередь, по идеологическим и ностальгическим. Так-то с нами даже дружить уже мало кто хочет, не то, что жить вместе. Расчет Путина прям и вульгарен. Ему нужно продлить свои чары под любым предлогом. Но на кой черт это Лукашенко, который прекрасно чувствует себя первым парнем в своем колхозе? Кем он будет в общей стране? Престарелым губернатором Минской области? Или полпредом Белорусского федерального округа? Чем соблазнить его? Или как заставить? Ну, вот сейчас мурыжат его с ценами на топливо.

Совсем наивно полагая, что за столько-то долларов Лукашенко не продастся, а за столько-то долларов согласится. Здесь любопытно, что он говорит об этом открыто вслух и говорит громко. И в данном конкретном случае, скорее всего, не врет. В не такие далекие времена иногда попадались на глаза баннеры отчаяния на зданиях или в витринах: «Мы стали жертвами рейдерского захвата». Люди привлекали внимание и пытались себя защитить. Лукашенко надеется, что его теперь зальют нефтью по бросовым ценам со всех сторон все враги Путина. Врагов у Путина много, нефти у них достаточно, а помочь белорусам и оторвать их от России – соблазнительная идея. В общем, у Лукашенко хороший план. И власть сохранить и сэкономить. Пожалуй, его план даже сработает. И что тогда делать Путину?

Заморочки с поправками – это само собой. Это происходит прямо на наших глазах. План Бэ стал Планом А. Но нет ли еще какого-то резервного варианта? Такой вариант есть. И он тоже связан с объединением. Если не удается создать семью с представителем знатного большого рода, можно, скрепя сердце, выбрать кого-то попроще в интересах дела. На карте мира есть страны, которые не признает почти никто, зато признаем мы! Южная Осетия и Абхазия. Которые полностью живут за счет России.

Граждане которых и так поголовно имеют российские паспорта. Можно узаконить наши отношения и объединиться в одно государство. После Крыма возможно всё! А Лукашенко после этого еще пожалеет, что не стал на пенсии губернатором Минской области или полпредом в Белорусском федеральном округе.

Джерело: Эхо Москвы

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