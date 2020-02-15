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    Туреччина перекидає спецназ в Ідліб

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    Туреччина перекидає спецназ в Ідліб

    Колона з 60 БТР з бійцями сил спеціального призначення досягла прикордонної з Сирією району Рейханлі

    Туреччина перекидає спецназ до спостережних пунктів у Ідлібській зоні деескалації у Сирії.

    Про це повідомляє агентство Anadolu.

    Наголошується, що колона з 60 БТР з бійцями сил спеціального призначення досягла прикордонної з Сирією району Рейханли південної турецької провінції Хатай, звідки попрямує в Сирію.

    В район спостережних пунктів також перекинуті комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ).

    Згідно з астаністськими домовленостями, Туреччина створила 12 спостережних пунктів по внутрішньому периметру останньої із зон деескалації в Сирії з метою моніторингу режиму перемир'я.

    Війна у Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.
    За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за роки конфлікту в Сирії 6,6 мільйона осіб стали вимушеними переселенцями, 5,6 мільйона – біженцями.

    Нагадаємо, 15 січня, повітряні сили Ізраїлю атакували військовий аеродром у Сирії.

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    Туреччина Сирія ООН війна військові
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