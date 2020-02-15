Туреччина перекидає спецназ в Ідліб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колона з 60 БТР з бійцями сил спеціального призначення досягла прикордонної з Сирією району Рейханлі

Туреччина перекидає спецназ до спостережних пунктів у Ідлібській зоні деескалації у Сирії.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Наголошується, що колона з 60 БТР з бійцями сил спеціального призначення досягла прикордонної з Сирією району Рейханли південної турецької провінції Хатай, звідки попрямує в Сирію.

В район спостережних пунктів також перекинуті комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Згідно з астаністськими домовленостями, Туреччина створила 12 спостережних пунктів по внутрішньому периметру останньої із зон деескалації в Сирії з метою моніторингу режиму перемир'я.

Війна у Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за роки конфлікту в Сирії 6,6 мільйона осіб стали вимушеними переселенцями, 5,6 мільйона – біженцями.

Нагадаємо, 15 січня, повітряні сили Ізраїлю атакували військовий аеродром у Сирії.

Читайте також: Як виглядає розстановка сил у світі у новій глобальній кризі