Туреччина перекидає спецназ в Ідліб
Колона з 60 БТР з бійцями сил спеціального призначення досягла прикордонної з Сирією району Рейханлі
Туреччина перекидає спецназ до спостережних пунктів у Ідлібській зоні деескалації у Сирії.
Про це повідомляє агентство Anadolu.
Наголошується, що колона з 60 БТР з бійцями сил спеціального призначення досягла прикордонної з Сирією району Рейханли південної турецької провінції Хатай, звідки попрямує в Сирію.
В район спостережних пунктів також перекинуті комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Згідно з астаністськими домовленостями, Туреччина створила 12 спостережних пунктів по внутрішньому периметру останньої із зон деескалації в Сирії з метою моніторингу режиму перемир'я.
Нагадаємо, 15 січня, повітряні сили Ізраїлю атакували військовий аеродром у Сирії.