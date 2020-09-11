Естонці почали масово вивозити алкоголь з Латвії



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В Естонії алкоголь дорожче, ніж в Латвії, тому естонці традиційно закуповуються спиртним в сусідній країні

Через побоювання закриття кордонів почалася масова купівля алкоголю

Жителі Естонії збільшили кількість поїздок в прикордонні райони Латвії за алкоголем, побоюючись того, що Рига введе карантин. Про це пише Delfi, передає УНН.

На фоні повідомлень про можливе введення карантину в Латвії, естонці стали їздити за спиртним в сусідню країну набагато частіше. Запасаючись там алкогольними напоями у великих кількостях.

Відзначається, що раніше купівлю алкоголю в прикордонних районах Латвії практикували фіни. Однак, із закінченням сезону відпустки, кількість приїжджих жителів Фінляндії, які бажають купити латвійський алкоголь, помітно впала.

Український алкоголь теж користується популярністю у жителів сусідніх з нами країн. Наприклад, Польща, за даними Держстату, стала лідером, за кількістю продукції, що імпортується української горілки.

Нагадаємо, що вперше в історії в Мюнхені заборонили продаж і розпивання алкоголю вночі