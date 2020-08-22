  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В аналізах Навального російські медики знайшли лише «алкоголь і кофеїн»

    • Розсилка
    <p>Берлінська клініка Charite заявила про готовність взяти російського опозиціонера на лікування</p> - В аналізах Навального російські медики знайшли лише «алкоголь і кофеїн»

    Берлінська клініка Charite заявила про готовність взяти російського опозиціонера на лікування

    Попереднім діагнозом російського опозиціонера називали токсичне отруєння

    В аналізах російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в комі, медики Омська не виявили отруйних речовин, тільки алкоголь і кофеїн.

    Про це повідомляє Інтерфакс.

    «Оксибутират, барбітурати, стрихнін, судомні або синтетичні отрути не виявлені. У сечі виявлено алкоголь і кофеїн (більш детальна виписка надана супроводжуючим пацієнта)», – заявили представники Міністерства охорони здоров’я в Омську.

    Також у поверхневих змивах з одягу і з рук Навального виявлено 2-етилгексил дифеніл фосфат, речовина, що не чинить токсичної дії і використовується у промисловій хімії при виробництві полімерів.

    Як відомо, російські лікарі погодилися відправити Навального до Німеччини.

    Нагадаємо, німецькі лікарі заявили, що російський опозиціонер Навальний – транспортабельний.

    Як повідомлялося, 21 серпня німецькі лікарі прибули в лікарню до російського опозиціонера Навального.

    Раніше стало відомо, що дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти її чоловіка на лікування до Німеччини.

    Крім того, лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин.

    Повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

    Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

    До слова, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

    Берлінська клініка Charite заявила про готовність взяти його на лікування.

    Читайте також:
    Літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні
    Росія отруєння алкоголь політика Олексій Навальний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ