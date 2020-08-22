В аналізах Навального російські медики знайшли лише «алкоголь і кофеїн»



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Берлінська клініка Charite заявила про готовність взяти російського опозиціонера на лікування

Попереднім діагнозом російського опозиціонера називали токсичне отруєння

В аналізах російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в комі, медики Омська не виявили отруйних речовин, тільки алкоголь і кофеїн.

Про це повідомляє Інтерфакс.

«Оксибутират, барбітурати, стрихнін, судомні або синтетичні отрути не виявлені. У сечі виявлено алкоголь і кофеїн (більш детальна виписка надана супроводжуючим пацієнта)», – заявили представники Міністерства охорони здоров’я в Омську.

Також у поверхневих змивах з одягу і з рук Навального виявлено 2-етилгексил дифеніл фосфат, речовина, що не чинить токсичної дії і використовується у промисловій хімії при виробництві полімерів.

Як відомо, російські лікарі погодилися відправити Навального до Німеччини.

Нагадаємо, німецькі лікарі заявили, що російський опозиціонер Навальний – транспортабельний.

Як повідомлялося, 21 серпня німецькі лікарі прибули в лікарню до російського опозиціонера Навального.

Раніше стало відомо, що дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти її чоловіка на лікування до Німеччини.

Крім того, лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин.

Повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

До слова, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

Берлінська клініка Charite заявила про готовність взяти його на лікування.

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