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    У світі

    Вперше в історії в Мюнхені заборонили продаж і розпивання алкоголю вночі

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    Вперше в історії в Мюнхені заборонили продаж і розпивання алкоголю вночі - Вперше в історії в Мюнхені заборонили продаж і розпивання алкоголю вночі
    Вперше в історії в Мюнхені заборонили продаж і розпивання алкоголю вночі

    За порушення заборони продавцеві загрожує штраф в розмірі 500 євро

    У Мюнхені вперше в історії заборонили продаж і розпивання алкоголю в громадських місцях у нічний час.

    Про це повідомляється на офіційному міському порталі.

    Це обмеження вводиться через збільшення кількості хворих коронавірусною інфекцією.

    Продаж алкоголю не буде здійснюватися в період з 21:00 до 6:00, не рахуючи місць вживання, де алкоголь розливають на місці продажу.

    За порушення заборони продавцеві загрожує штраф в розмірі 500 євро.

    Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

    Водночас нагадаємо, що станом на 28 серпня 45 країн відкрили кордони для українців.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      114497
    • Хворіють
      56963
    • Одужали
      55083
    • Померли
      2451

    Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 –  (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.

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