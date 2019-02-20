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    Естонія заявила про підготовку до війни

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    Естонський військовий - Естонія заявила про підготовку до війни
    Естонський військовий
    Фото з відкритих джерел

    Представник міністерства оборони не уточнив, з ким збирається воювати Естонія

    Голова відділу з оборонних інвестицій відомства Естонії Кусти Сальм заявив, що Міністерство оборони Естонії веде підготовку до війни. Про це повідомляє Postimees.

    За його словами, мова йде не про «гру в оборону за підручниками» і не про ведення господарства Міноборони - закупівлі Естонії «пов'язані з безпекою підготовкою до війни», і завдання країни - якомога вдаліше конвертувати кожен витрачений цент в оборону. Сальм не уточнив, з ким збирається воювати Естонія.

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    Голова відділу з оборонних інвестицій відомства Естонії Кусти Сальм

    «Найважливіше, що я зараз скажу - це з політичної точки зору трохи некоректно - але з допомогою оборонних інвестицій і переорганізації Сил оборони ми сьогодні фактично готуємося до війни», - сказав Сальм.

    Як відомо, президент України Петро Порошенко сьогодні, 20 лютого, в ході робочого візиту до США взяв участь у роботі Генеральної асамблеї ООН, де вперше в історії цієї організації відбувалися пленарні дебати з нового пункту порядку денного: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

    Зокрема Порошенко в ООН розповів, як їздив у Крим за місяць до анексії.

    Також Порошенко закликав ООН не називати російську агресію проти України «конфліктом».

    Крім того, президент просить генсека ООН про оціночну місію для миротворців.

    Також Петро Порошенко заявив з трибуни Генасамблеї ООН, що РФ готується до військового удару по Україні, і повномасштабна війна не є вже нереальною перспективою.

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