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    Етна знову прокинулася: неймовірні фото та відео

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    Сейсмологи кажуть, вулкан буде далі викидати попіл та лаву - Етна знову прокинулася: неймовірні фото та відео
    Сейсмологи кажуть, вулкан буде далі викидати попіл та лаву

    Сейсмологи кажуть, що вулкан буде й далі викидати попіл та лаву

    На Сицилії прокинувся найбільший вулкан Європи – Етна. Це вже 17-те виверження за півтора місяці. Стовпи попелу сягають 5 км заввишки, а потоки лави – декількох сотень метрів. Про це у своєму сюжеті інформує ТСН.

    Науковці кажуть, що поки Етна не загрожує сусіднім містам та селищам. Однак просять не наближатися до вулкана надто близько.

    Попіл спричинив погіршення видимості у місцевому аеропорту, тож його тимчасово закрили.

    Згодом вулкан затих. Утім, сейсмологи кажуть, що треба чекати нового сплеску активності.

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    Вулкан Етна знову вивергається
    Етна знову прокинулася: неймовірні фото та відео
    Етна знову прокинулася: неймовірні фото та відео
    Етна знову прокинулася: неймовірні фото та відео
    Фото Reuters

    Етна – найвищий діючий вулкан Європи. Його висота змінюється з кожним виверженням. Зараз Етна на 22 м нижче, ніж 1865 року.

    Нагадаємо, востаннє вулкан прокидався у березні. Тоді стовп попелу було видно на висоті до 12 км. Через вітер попіл накрив місто Катанія.

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    Теги: вулкан
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    Етна знову прокинулася: неймовірні фото та відео