Вулкан Етна викинув стовп попелу на 12 км (відео)

Стовп попелу було видно на висоті до 12 км

Через вітер попіл накрив місто Катанія

У Італії вдруге за два кілька днів сталося виверження вулкану Етна.

Про це повідомляє Ansa.

Зазначається, що стовп попелу було видно на висоті до 12 км. Через вітер попіл накрив місто Катанія. Водночас аеропорт міста продовжив роботу.

Зазначається, що в декількох містах і селищах були знайдені невеликі частини каміння з вулкану.

Нагадаємо, 2 березня на італійському острові Сицилія почалося друге виверження вулкану Етна за місяць.

Зазначимо, ввечері 16 лютого на італійському острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави.

Підкреслимо, Етна – один з найактивніших вулканів на планеті. З 1950 року він вивергався кілька десятків разів.

У січні 2021 року один з численних кратерів, розташований на південно-східному схилі Етни, почав вивергати два потоки лави.

Нагадаємо, 13 грудня 2020 року вулкан Етна також почав вивергатися.

Вулкан Етна, який розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами, часто вивергається. Одне з найсерйозніших вивержень відбулося у березні 2017 року, коли було поранено 10 людей, у тому числі команда репортерів BBC.