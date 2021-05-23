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    Один з найактивніших вулканів Африки почав виверження: люди рятуються втечею

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    Вулкан Ньїрагонго розташований в провінції Північне Ківу на сході Демократичної Республіки Конго - Один з найактивніших вулканів Африки почав виверження: люди рятуються втечею

    Вулкан Ньїрагонго розташований в провінції Північне Ківу на сході Демократичної Республіки Конго

    Фото: CBS

    Одна з очевидців розповіла ЗМІ, що «небо почервоніло», а в повітрі відчувається запах сірки

    У Демократичній Республіці Конго почалося виверження вулкану Ньїрагонго, який вважається одним із найбільш активних в Африці. Востаннє він вивергався 18 років тому, коли загинула понад сотня людей.

    Про це повідомляє AFP.

    Ньїрагонго розташований в провінції Північне Ківу на сході ДРК, неподалік від столиці провінції – міста Гома з населенням у півтора мільйона людей – і за кілометр від кордону з Руандою. Губернатор Північного Ківу заявив, що масштаб виверження наразі розслідують, і закликав людей бути спокійними й дотримуватися вказівок влади.

    ЗМІ зазначають, що у багатьох районах Гоми зникла електрика, а сотні людей почали виїжджати з міста. Одна з очевидців розповіла AFP, що «небо почервоніло», а в повітрі відчувається запах сірки.

    «Люди виїжджають або готуються виїжджати. Я забираю дітей і сідаю в машину. Є ризик, що лава досягне Гоми», – розповів інший житель міста.

    Вулканолог із Гоми Даріо Тедеско заявив Reuters, що наразі лава прямує в бік кордону з Руандою; це ж підтверджують джерела інформагентства в ООН, які здійснили аерозйомку місця.

    Ньїрагонго відомий не лише вулканічною активністю, а й надтекучістю лави, яка може сягати 96 кілометрів за годину. Із 1882 року він вивергався понад 30 разів. Ньїрагонго забрав найбільшу кількість життів у 1977 році – тоді загинули понад 600 людей.

    Востаннє вулкан вивергався у січні 2002 року. Тоді лава забрала життя понад двох сотень людей і знищила майже всю східну частину Гоми, зокрема злітно-посадкову смугу місцевого аеропорту.

    До слова, в Ісландії виставлено на продаж активний вулкан.

    Теги: стихійні лиха вулкан Африка
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    Один з найактивніших вулканів Африки почав виверження: люди рятуються втечею