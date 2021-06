У Коста-Ріці сталося короткочасне виверження вулкану

У Коста-Ріці на вулкані Рінкон-де-ла-В'єха сталося короткочасне виверження. В результаті природного явища над кратером стовп диму піднявся на висоту понад два кілометри. Про це повідомляє Le Figaro.

За даними вулканологічної і сейсмологічної обсерваторії Коста-Ріки, виверження цього вулкана, розташованого в провінції Гуанакасте на північному заході сталося о 5:42 ранку за місцевим часом (11: 42 за Гринвічем). Дим піднявся над кратером і досяг найвищої точки на висоті 1895 метрів над рівнем моря.

Явище тривало близько трьох хвилин, повідомлялося про пеплопади, а також про запах сірки навколо вулкана.

«Це був досить сильний удар. Такого роду заходи звичайні в Рінкон-де-ла-В'єха. Наприклад, минулого року їх було близько 1400. Це було дуже важливим, можливо, найважливішим з 1990-х років» – сказав фахівець Маартен де Мур з Овіскорі.

Costa Rica’s Rincon de la Vieja volcano erupted Monday. Ash and smoke from the blast are estimated to have traveled more than two kilometers above the base of the crater. pic.twitter.com/xAKPmdpbuh