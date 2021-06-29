У Коста-Ріці сталося короткочасне виверження вулкану

У Коста-Ріка всього розташовано 120 вулканів, але тільки п'ять з них все ще активні

У Коста-Ріці на вулкані Рінкон-де-ла-В'єха сталося короткочасне виверження. В результаті природного явища над кратером стовп диму піднявся на висоту понад два кілометри. Про це повідомляє Le Figaro.

За даними вулканологічної і сейсмологічної обсерваторії Коста-Ріки, виверження цього вулкана, розташованого в провінції Гуанакасте на північному заході сталося о 5:42 ранку за місцевим часом (11: 42 за Гринвічем). Дим піднявся над кратером і досяг найвищої точки на висоті 1895 метрів над рівнем моря.

Явище тривало близько трьох хвилин, повідомлялося про пеплопади, а також про запах сірки навколо вулкана.

Do I miss living in active margin? Sometimes - Rincon de la Vieja, Costa Rica pic.twitter.com/3O6pbPQ6cu — Kennet E Flores (@Chikitoo) June 28, 2021

«Це був досить сильний удар. Такого роду заходи звичайні в Рінкон-де-ла-В'єха. Наприклад, минулого року їх було близько 1400. Це було дуже важливим, можливо, найважливішим з 1990-х років» – сказав фахівець Маартен де Мур з Овіскорі.

Costa Rica’s Rincon de la Vieja volcano erupted Monday. Ash and smoke from the blast are estimated to have traveled more than two kilometers above the base of the crater. pic.twitter.com/xAKPmdpbuh — CBS Evening News (@CBSEveningNews) June 28, 2021

За словами експертів, це було так зване фреатичне або фреатомагматичне виверження. Тобто відбувається при взаємодії води і магми через наявність кратерного озера.

«Але ми не дізнаємося все, поки не отримаємо зразки попелу», – додає Мартен де Мур.

В даний час план евакуації не реалізований, але Національна комісія з надзвичайних ситуацій направила групу для оцінки ситуації.

У Коста-Ріка всього розташовано 120 вулканів, але тільки п'ять з них все ще активні.

Зазначимо, сьогодні неподалік від міста Гома на сході Демократичної Республіки Конго, всього лише через тиждень після початку виверження вулкану Ньїрагонго, почав вивергати лаву ще один вулкан.

Минулого тижня Ньїрагонго вивергнув річки лави, що забрало життя майже трьох десятків людей і зруйнувало будинки близько 20 000 людей. Десятки тисяч людей втекли з Гоми минулої суботи ввечері, але багато хто повернувся, коли виверження закінчилося. За словами губернатора Тео Нгвабідже, близько 10 000 людей знайшли притулок в Букаву на південному березі озера Ківу, багато хто з них – у прийомних сім'ях.

Також минулого тижні були евакуйовані і українські миротворці з 18 окремого вертолітного загону, чия база розташовувалася неподалік вулкану. Але 23 травня вони повернулися до місця своєї дислокації.