Еверест знову відкрили для альпіністів

Туристи можуть підійматися на Еверест за умови перебування на обов'язковому тижневому карантині після прибуття в Непал і наявності негативного результату тесту

Туристам дозволили підйоми на найвищу вершину земної кулі, розташовану в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу

Альпіністи вже з квітня зможуть знову підкорювати Еверест за умови дотримання заходів для боротьби з поширенням Covid-19.

Як пише The Washington Post, туристи можуть підійматися в гори за умови перебування на обов'язковому тижневому карантині після прибуття в Непал і наявності негативного результату тесту. У 2019 до закриття найвищої у світі гірської вершини на карантин, Еверест намагався підкорити 381 альпініст.

Рішення відкрити Еверест для альпіністів викликало суперечки. Щонайменше одна туристична компанія скасувала свої весняні експедиції з міркувань безпеки. Водночас влада Непалу хоче послабити карантинні обмеження, оскільки багато людей, які зазвичай заробляють на життя у туристичних таборах під горою, втратили можливість отримувати дохід та забезпечувати свої сім'ї.

Технічно, Непал дозволив експедиції на Еверест з осені, але переважна більшість альпіністів зазвичай здійснюють сходження в період з квітня по червень, коли умови для досягнення вершини найбільш сприятливі. Тибетська сторона гори, на яку претендує Китай, залишається закритою.

До початку пандемії, під час сходження туристи та гіди зазвичай ночували разом у переповнених наметових містечках під час сходження на вершину. Утім цього року протоколи Непалу вимагають, щоб альпіністи спали в одномісних наметах, а загальні обідні намету добре вентилювалися і залишали місце для соціального дистанціювання.

Влада зазначає, що попри те, що іноземні мандрівники повинні надати докази того, що у них є негативний результат на коронавірус за 72 години до польоту в Непал, і пройти ще один тест на п'ятий день карантину в готелі, це не виключає можливості того, що вони все ще можуть захворіти всередині країни. Офіційні представники зазначають, що з огляду на те, що дихати на великій висоті доволі важко, спалах респіраторного вірусу може лише ускладнити ситуацію.

Деякі туристичні компанії, які організовують експедиції в гори, планують посилити заходи безпеки, зокрема залучення командного лікаря і створення закритої карантинної «бульбашки» в базовому таборі. Контакти з іншими групами альпіністів будуть зведені до мінімуму.

У жовтні 2020 року в непальському селищі Намче-Базар поблизу Евересту виявили перший випадок зараження на коронавірус. Влада країни терміново призупинила транспортне сполучення з регіоном.

До слова, Гора Еверест виявилася вищою, ніж вважалося. Китай і Непал уточнили висоту.