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    Астронавтка NASA опублікувала знімок Евересту з космосу

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    Астронавтка NASA опублікувала знімок Евересту з космосу
    Фото: twitter.com/Astro_Christina

    Знімок був зроблений з борту МКС

    Астронавт NASA Крістіна Кох, яка на даний момент знаходиться на борту Міжнародної комічної станції, на своїй сторінці в Twitter опублікувала новий знімок, зроблений в космосі. Цього разу на ньому виявилася гора Еверест.

    «Нарешті знайшла Еверест через ілюмінатор. А ви зможете?», - написала Кох у підписі до фото.

    Еверест – це найвища вершина Землі, її висота становить 8848 метрів над рівнем моря. Вона знаходиться в Гімалаях в хребті Махалангур-Химал, по якому проходить кордон Непалу і Тибетського автономного району (Китай).

    Китай космос NASA Еверест
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