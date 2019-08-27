Рекордсменка України з підкорення вершин: «Я точно одна на Евересті з нарощеними віями була»



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Ірина Галай - перша українка, яка зійшла на Еверест (8848 м) Фото з соцмереж

Ірина Галай написала зворушливий пост у соцмережах про красу та силу волі українських дівчат

Перша українка, яка здійснила сходження на Еверест і підняла на найвищу вершину світу національний прапор Ірина Галай – не лише мужня та сильна спортсменка, але й дуже приваблива жінка. Попри професію, яка, здавалося б, не передбачає жіночністі, Ірина завжди виглядає доглянутою та вишуканою. Навіть готуючись до підкорення Евересту, українка думала про те, як виглядатиме на історичних фото.

Днями Ірина Галай потішила своїх підписників у соцмережах черговим яскравим фото, до якого прикріпила зворушливий допис на тему краси та унікальності українських жінок.





«Піднятись на вершину гори!? Ну окей. І при цьому всьому, гарно виглядаємо!» - пише жінка скелелаз

«Українки- найкрутіші жінки в світі! Це дійсно так є. Я була вже майже всюди і ніде не бачила таких жінок, як у нас! Вродливі - це взагалі не новина, але наскільки доглянуті! Самі себе і обслуговуємо, багато талановитих дівчат роблять нам гарні нігті, очі, волосся і шкіру! Виходить, ми ще й заробляємо на своїй красі. Я точно одна на Евересті з нарощеними віями була. Для нас немає нічого неможливого. Побудувати власний бізнес? Будь ласка. Створити сім‘ю? Не найважче завдання. Піднятись на вершину гори? Окей. І при цьому всьому, гарно виглядаємо. Ми можемо все. Головне - не боятися бути собою і самовдосконалюватися.

Українки - найкращі в світі, переконана Галай

Треба ще всім переходити на здоровий спосіб життя і знову починати вчитися, нові іноземні мови, потім ще мови і ще, потім історію, яку ви ще не знали, або заглибитися в політичні питання. І взагалі, вивчати світ не в tv shows і Instagram, а подорожуючи! І не треба нікуди тікати - так добре, як вдома, не буде ніде. І тоді ми захопимо весь світ!», - пише Ірина Галай.

Справжня жінка здатна бути привабливою у будь-яких обставинах