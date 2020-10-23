Непал закрив доступ до Евересту через спалах Covid-19



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Намче-Базар є ключовим пунктом для альпіністів, які піднімаються на Еверест

Про терміни відновлення транспортного сполучення поки невідомо

Влада Непалу закрила доступ до Евересту через виявлений випадок коронавірусу. Про це повідомляє The Himalayan.

Так, випадок коронавірусу був підтверджений 22 жовтня в населеному пункті Намче-Базар поблизу Евересту. У п'ятницю, 23 жовтня, в Намче-Базар буде відправлена група лікарів для збору масових проб для тестування.

Намче-Базар є ключовим пунктом для альпіністів, які піднімаються на Еверест.

Відзначається, що уряд Непалу лише недавно відкрив для туристів Еверест. Нагадаємо, влада Непалу середині березня заборонила видавати дозволи на підйом на гору.

Нагадаємо, що перший раз через коронавірус закрили доступ на Еверест ще в березні.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.