Гора Еверест виявилася вищою, ніж вважалося. Китай і Непал уточнили висоту

Вчені вважають, що найвища гора у світі продовжує зростати темпами 1,2 сантиметра на рік

Висота найвищої гори у світі становить 8 848,86 метра

Китай і Непал оголосили точну висоту гори Еверест (Джомолунгми). Про це повідомляє місцевий сайт Ekhabarnepal.

Цифра вказана 8 грудня у телеграмах, якими обмінялися голова КНР Сі Цзіньпін і президент Непалу Бідхья Деві Бхандарі.

Думки з цього приводу розійшлися у 2015 році – тоді Китай оголосив висоту у 8 844,04 метра проти загальновизнаних 8 848 метрів.

Вчені вважають, що найвища гора у світі продовжує зростати темпами 1,2 сантиметра на рік. Після землетрусу у Непалі навесні 2015 року магнітудою 7,8 з горою відбулися зміни: одні дослідники стверджують, що вона збільшилася на метр, інші – що пік, навпаки, просів.

Дослідники почали збирати нову інформацію про висоту Евересту з грудня 2017 року, і завершили роботу у квітні 2019-го, провівши виміри на найвищій точці гори.

Нагадаємо, що ще у жовтні Непал закрив доступ до Евересту через спалах Covid-19.

Відзначається, що уряд Непалу лише недавно відкрив для туристів Еверест. Влада Непалу ще у середині березня заборонила видавати дозволи на підйом на гору.

Перший раз через коронавірус закрили доступ на Еверест ще у березні.