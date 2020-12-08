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    У світі

    Гора Еверест виявилася вищою, ніж вважалося. Китай і Непал уточнили висоту

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    Вчені вважають, що найвища гора у світі продовжує зростати темпами 1,2 сантиметра на рік - Гора Еверест виявилася вищою, ніж вважалося. Китай і Непал уточнили висоту
    Вчені вважають, що найвища гора у світі продовжує зростати темпами 1,2 сантиметра на рік
    Фото з відкритих джерел

    Висота найвищої гори у світі становить 8 848,86 метра

    Китай і Непал оголосили точну висоту гори Еверест (Джомолунгми). Про це повідомляє місцевий сайт Ekhabarnepal.

    Цифра вказана 8 грудня у телеграмах, якими обмінялися голова КНР Сі Цзіньпін і президент Непалу Бідхья Деві Бхандарі.

    Думки з цього приводу розійшлися у 2015 році – тоді Китай оголосив висоту у 8 844,04 метра проти загальновизнаних 8 848 метрів.

    Вчені вважають, що найвища гора у світі продовжує зростати темпами 1,2 сантиметра на рік. Після землетрусу у Непалі навесні 2015 року магнітудою 7,8 з горою відбулися зміни: одні дослідники стверджують, що вона збільшилася на метр, інші – що пік, навпаки, просів.

    Дослідники почали збирати нову інформацію про висоту Евересту з грудня 2017 року, і завершили роботу у квітні 2019-го, провівши виміри на найвищій точці гори.

    Нагадаємо, що ще у жовтні Непал закрив доступ до Евересту через спалах Covid-19.

    Відзначається, що уряд Непалу лише недавно відкрив для туристів Еверест. Влада Непалу ще у середині березня заборонила видавати дозволи на підйом на гору.

    Перший раз через коронавірус закрили доступ на Еверест ще у березні.

    Теги: Китай Непал Еверест
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