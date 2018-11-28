Facebook невідомо чому масово видаляє публікації про російську агресію



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Два заблоковані Facebook матеріали виявилися новинами

Міністерство інформаційної політики України підготувало скаргу до адміністрації соцмережі Facebook

26 листопада, в день розгляду Верховною Радою питання щодо запровадження воєнного стану в Україні, дописи деяких українських користувачів Facebook були видалені адміністрацією соцмережі через нібито «порушення стандартів спільноти».

Дезактивовані пости містили посилання на матеріали українських видань, які розповідали про ескалацію конфлікту в Керченській протоці, нарощування російської військової техніки поблизу українських кордонів, а також про політичні перспективи президента Росії Володимира Путіна, пише Радіо Свобода.

«Фейсбук закрив два моїх пости. Я думала, може, ті де не стримувалася і писала певні негарні слова під час засідання ВР, але ж ні. Ці пости стосуються російської агресії проти України. Звісно, я надіслала їх на повторну перевірку», – обурюється заступниця генерального директора «Укрінформу» Марина Сингаївська.

«Я додала два хештеги #RussiaAttacksUkraine #StopRussianAggression. І що ви думаєте? Facebook вирішив видалити мій пост через 3 години, – ділиться своїм досвідом волонтерка Анастасія Тимофієва. – Таке враження, ніби мої два речення дуже сильно травмували репутацію «моєї улюбленої соцмережі». Або ж вони були більш шкідливі, аніж пости ботів і схожих веб-категорій».

«Інфовійна триває», – характеризує цю ситуацію керівник програм Центру досліджень визвольного руху Ярина Ясиневич, допис якої про російську агресію також заблокували у Facebook.

Однією зі статей, яка потрапила під цензуру соцмережі, стало інтерв’ю з відомим російським політологом і професором Лілією Шевцовою, яка водночас є затятим критиком нинішньої політичної системи в Росії і прихильницею України. У ньому вона, зокрема, говорить про «кримнашизм», ізоляцію Росії та санкції, а також про те, що зараз «бути непатріотом Росії небезпечно», і що час Путіна минає.

Два інші заблоковані Facebook матеріали виявилися новинами. У першій йшлося про напад та захоплення Росією українських суден у нейтральних водах Керченської протоки, де цитувались слова міністра закордонних справ Павла Клімкіна, що це «абсолютно новий рівень провокацій та агресії» і є бажанням Росії «захопити Азовське море».

Інша новина передавала заяву Головного управління розвідки Міністерства оборони України про те, що Росія підтягнула до кордону з Україною 500 своїх бойових літаків тактичної авіації та до 340 вертольотів армійської авіації.

Медіаюрист Ігор Розкладай звернувся до адміністрації Facebook, аби відновити заблоковані публікації.

«Я повідомив, що є дивне блокування, яке не має нормальної логіки. І в принципі Facebook достатньо швидко відреагував. Виглядає так, що пости були марковані чомусь як спам. Причин може бути дві. Одна – технічний збій, але мені видалось достатньо дивним те, що три різні публікації, які стосувались Росії, були одночасно заблоковані, і в мене є певні підозри, але підтвердити їх наразі неможливо, бо Facebook не завжди детально пояснює причини блокування», - зазначив медіаюрист.

Скаргу до адміністрації соцмережі підготувало Міністерство інформаційної політики України (МІП). У МІП вважають, що вищезгадане блокування є наслідком «шкідливого використання мережі зацікавленими особами, або наявності системної помилки в алгоритмах оцінки контенту».

«Ми також відзначили, що такою проблемою уражені профілі журналістів. Крім того, були зафіксовані атаки ботів з розповсюдження фейкової інформації про рішення щодо воєнного стану. Все це ми зазначили та очікуємо на відповіді», – заявив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін.

Раніше повідомлялося, що Міністра інфраструктури Володимира Омеляна заблокували у соцмережі Facebook на сім днів.