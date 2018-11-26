Facebook на тиждень заблокував сторінку Омеляна



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«Володимир Омелян заблокований у Facebook на 7 днів. Військові дії тривають. І наша робота – теж», - написала прес-секретар міністра

Останній пост Омеляна у Facebook опублікований 11 годин тому з написом англійською «Росія атакує Україну», - прес-секретар

Міністра інфраструктури Володимира Омеляна заблокували у соцмережі Facebook на сім днів. Про це повідомила прес-секретар міністра Марина Томко у Facebook.

«Володимир Омелян заблокований у Facebook на 7 днів. Військові дії тривають. І наша робота – теж», - написала вона.

Останній пост Омеляна у Facebook опублікований 11 годин тому з написом англійською «Росія атакує Україну».

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

За даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

ЗМІ опублікували аудіозаписи, на яких чути, як російські військові вимагали від українських моряків у Азовському морі виходити на палуби кораблів із піднятими руками, інакше погрожували стріляти на ураження.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.